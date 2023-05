El chico reality Gino Assereto ha revelado que no tiene entre sus planes casarse ni tener más hijos, ya que asegura que aprecia su “soledad”.

En una entrevista para “+Espectáculos”, el competidor de ‘Esto Es Guerra’ dio la impresión que tiene de Pedro Araujo, el novio de su expareja Jazmín Pinedo.

“Que haya encontrado a una persona buena, Pedro es una persona buena, lo conocí, tiene una vibra muy bonita. Lo más importante para mí es esa relación que tiene con mi hija. Es importante que la persona que esté con la china quiera a mi hija, es lo más bonito y lo que me tranquiliza”, expresó.

Asimismo, el modelo confesó que ha decidido no enamorarse durante algún tiempo, así como ha descartado tener deseos de contraer matrimonio.

“Me gusta mi espacio, he aprendido a vivir en soledad, no en soledad, sino conmigo mismo. Me gusta estar solo, disfrutar mi soledad. No me pienso casar, nunca, decretado. No matrimonio, no más hijos, ya con mis dos bebes suficiente y convivencia no pienso en eso. Quiero mi espacio”, indicó.

Nota de Gino Assereto y Jazmín

TE PUEDE INTERESAR