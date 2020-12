Jazmín Pinedo y Gino Assereto pasaron la Navidad juntos y así lo demuestra un video en las historias de Instagram de la conductora de Esto es Guerra.

En el video de Instagram, se puede ver una de las sorpresas que Jazmín y Gino le prepararon a Khaleesi , su hija, por Nochebuena. Cabe indicar que, pese a que el chico reality y la exvengadora ya no son pareja, ellos mantienen una cordial relación por el bienestar de su pequeña hija.

JUNTOS EN NAVIDAD

Recordemos que, hace unos días, participante de “Esto es guerra” se mostró nervioso cuando le consultaron sobre si psaría fiestas con Jazmín. “ No sé, no sé, no sé. No sé, pero tampoco tendría problema”, aseguró.

