Durante el duelo de canciones en el reality juvenil ‘Esto es Guerra', Jazmín Pinedo y Gino Assereto protagonizaron un sorpresivo enfrentamiento musical, en el que terminaron lanzándose varias indirectas haciendo referencia al fin de su relación sentimental.

Todo inició cuando el popular ‘Tiburón’ sorprendió a la conductora de televisión en el día de su cumpleaños dedicándole el tema “Me va a extrañar” a todo pulmón.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto protagonizaron un tenso momento en 'EEG'. (Video: América TV)

La popular ‘Chinita’ quedó boquiabierta y no dudó en responderle a su expareja cantándole el tema “Me vas a extrañar” de la orquesta de salsa N’samble.

Incluso Jazmín Pinedo decidió cantarle a capella: “Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme, y vas a llorar cuando tú recuerdes nuestras aventuras”.

En ese momento, la producción del programa decidió intervenir y puso la canción “Un día de suerte” de Alejandra Guzmán, tema que marcó el inicio de su relación hace varios años en el mismo programa.

“Tú dices: me vas a extrañar, ¿Tú no me extrañas?”, le preguntó Gino Assereto, sin imaginar que la ‘Chinita’ respondería que no lo extraña porque lo tiene cerca.

“Es que la gente no nos entiende, pero nosotros nos queremos un montón”, sostuvo Jazmín Pinedo para poner fin al enfrentamiento musical.

Como se sabe, Jazmín Pinedo y Gino Assereto anunciaron el fin de su relación de casi siete años a inicios del 2020. Sin embargo, la expareja ha demostrado que mantienen un muy buen trato por el bienestar de su pequeña hija.

Aunque la conductora de televisión fue vinculada con su expareja Jesús Neyra, hasta el momento ninguno de los dos ha presentado públicamente una nueva relación.

