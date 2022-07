“Producir no es fácil, hay que conseguir finaciamiento de la empresa privada, nosotros hemos tratado de buscar apoyo del Estado y nada. El claro ejemplo fue con Utopía, postulamos para el apoyo de los premios Dafo y se lo dieron a una serie que ni siquiera se ha estrenado”, dice Tassara.

Entre tu primera película “Utopía” y la que estás filmando “Reinas sin corona” hay un proceso de aprendizaje que hoy tomas en cuenta.

He aprendido un montón, desde el tema económico que significa no despilfarrar, saber ahorrar, hasta tener a la gente adecuada, porque cuando eres nuevo todos te dicen que son los mejores en su oficio, pero no lo son. Creo que lo más importante es que he aprendido a no estresarme tanto, porque cuando eres primerizo a veces las cosas no salen como tú quieres, el dinero se te va yendo de las manos y los buitres del cine se aprovechan de que eres un novato. Después de la serie “Aislados” y el trabajo en esta segunda película ya sé a lo que me enfrento.

¿Y cómo vamos con la crítica? ¿Le hiciste mucho caso tras el estreno de Utopía?

Aunque no lo creas no me afectó la crítica porque soy de los que escucha a todo el mundo. Me gusta que me digan: ‘oye, eso pudo ser mejor’, porque si no escuchas a los que saben no vamos a aprender para el siguiente trabajo, y eso es en todas las carreras. Tenemos que ser humildes y escuchar a los que realmente te critican constructivamente; pero sí es una crítica absurda y estúpida yo me zurro en ella.

La crítica también va por la eterna discusión del cine comercial y el de autor...

El cine de laboratorio, el festivalero, para mí el cine es uno solo, cada director tiene su marca, le gusta a cada quien y va por el rumbo que desee. Yo no quiero llamarme comercial porque lo que se está haciendo comercialmente en el Perú casi siempre son comedias, cosas ligeras y a mí personalmente no me gusta la comedia peruana, no me da risa.

“Utopía” basada en una tragedia terrible y “Reinas sin corona” sobre feminicidios. ¿Por qué seguir apostando por temas fuertes?

Soy periodista y cineasta, pero creo que si vamos a hacer algo que nos toma tanto trabajo, nos demanda tanta energía, no se puede pensar en hacer algo tan simple y a la ligera. Yo quiero proponer historias que te dejen un mensaje, porque una película se queda para toda la vida.

Pero no solo tu productora está apostando por el cine, también por contenidos para la televisión.

Así es, ahora por ejemplo, después de esta película venimos con la serie “Divorciadas” y hemos presentado un proyecto para un canal de televisión que está a punto de ser aprobado. Y nuestra meta es que el talento peruano se exporte, hemos firmado una sociedad con un grupo mexicano muy importante para empezar a producir allá

A quienes sueñan con dirigir y producir cine o televisión, ¿qué les aconsejarías?

Pues yo les diría que sigan sus sueños, aunque eso lo va a decir todo el mundo yo agregaría que se van a caer 20 veces, pero que no crean que esa será la última caída porque existirán muchas más. Lo importante es saber levantarse y aprovechar la experiencia aprendida, para nuevamente volver a seguir luchando.

Gino Tassara Piérola

Periodista y director de cine. En Estados Unidos sigue estudios de dirección de actores en la escuela de Shakespeare en Washington DC . En 2013 dirige su primer cortometraje denominado “El café más amargo de mi vida.