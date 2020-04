Su sueño desde niña fue ingresar al mundo de la televisión. Para eso estudió teatro, locución y canto, actividades que la ayudaron a cumplir su meta profesional. ¡Lo logró! Giovanna Castro consiguió convertirse en una de las actrices cómicas más destacadas de la escena nacional. En entrevista para diario Correo, la reconocida humorista nos habla de cómo ha desarrollado su carrera en el mundo de la comicidad.

Tú que eres una persona ligada al humor, podrías decirme ¿cómo se puede mantener la sonrisa y el ánimo en estos momentos en los que el coronavirus acecha al mundo?

Sé que hay personas que están sufriendo, pero no hay que permitirse caer en la ansiedad. Me agrada que muchos compañeros artistas estén usando las redes sociales para divertirse y divertir a los demás, y no solo ellos, personas con otras profesiones como empresarios, abogados, etc. también las están utilizando. El peruano sabe como sobrellevar la situación, no se desanima, no tira la toalla temprano, es guerrero hasta el final.

En el mundo de la comicidad peruana hay mayormente hombres, ¿fue difícil ganarte un lugar en este ámbito y obtener reconocimiento?

Difícil, tal vez, por haber sido la más chibola, la de menos edad, la que tenía menos experiencia en el business de la televisión, pero por ser mujer no. Mi familia es un matriarcado, entonces no ha sido para mí difícil levantar la voz, hacerme respetar. Además, si tú quieres algo, lo consigues.

¿Qué diferencia a un contador de chistes de un humorista?, ¿qué se necesita para serlo?

En nuestro medio artístico no hay solo contadores de chistes, todos somos actores, todos interpretamos el chiste. Por ejemplo, Miguel Barraza es un “Chespirito”, un actor que le da vida a una situación jocosa. Para ser humorista se necesita tener disciplina, fe, responsabilidad, apasionarse por eso. El talento es lo primero, pero si no tienes lo demás, no lo das a conocer.

¿Cuánto te exige la imitación de un personaje para que quede perfecta?

Se necesita tiempo, tienes que estar de buen ánimo, concentrarte como en cualquier trabajo y lo primordial, necesitas tener mucho amor por lo que haces, sino eres un robot. ¿De qué vale ser un gran comediante, una gran actriz, si eres infeliz?.

¿Alguna vez algún político o personaje del espectáculo se incomodó o te intimidó por una imitación que le hiciste?

Sí, en una ocasión a Janet Barboza le incomodó una imitación que le hice en Panamericana Televisión. Me llamaron para decirme que ella había dicho que no le gustaban las imitaciones, pero no dijo mi nombre. Igual yo la seguí imitando y luego lo solucionamos. A mí no me molesta que a la persona le incomode, está en su derecho, yo siempre hago imitaciones con mucho respeto.

¿Cuál es la clave del éxito para que “Los chistosos” se mantengan desde hace más de dos décadas en el aire?

Es Dios, porque estamos conectados por él, somos personas de mucha fe. Amamos al Perú, amamos lo que hacemos, sino fuera así, creo que ya no seguiríamos. El tío Rossini ama lo que hace, el programa es su vida. Amar lo que se hace es la clave del éxito. Te tienes que decir, sin esto no puedo vivir.

Perfil

Giovanna Castro, actriz cómica

Ha participado en la telenovela “Malicia” (1995), la miniserie “El ángel del pueblo” (2005) y programas cómicos como “24 Minutos” (2000), “24 Minutazos” (2000) y Risas de América” (1999).