Giovanna Valcárcel anunció a mediados de mayo pasado, que su relación con su pareja, la modelo Kim Zollner, había finalizado a inicios de abril luego de dos años. Pese a ello, no ha dejado de creer en el amor y ahora está nuevamente ilusionada.

Así lo reveló en la reciente edición de “Mujeres Al Mando”, donde fue interrogada por sus compañeras Thaís Casalino, Maricarmen Marín y Karla Tarazona, quienes quisieron saber un poco más acerca de su situación sentimental.

“Simplemente yo soy una mujer soltera y estoy viviendo... Estoy saliendo a comer a los sitios que me gustan, estoy tomando lo que me gusta, estoy bailando lo que me gusta”, dijo inicialmente la conductora, sin querer dar mayores detalles de su romance.

“¿Estás enamorada?”, le consultó Thaís Casalino y Giovanna respondió contundente “No”; sin embargo, cuando le preguntaron si “estaba ilusionada y con maripositas en el estómago”, ella se sinceró: “Bueno, okey... No estoy enamorada, pero sí ilusionada”.

Maricarmen Marín no dudó en expresarle sus mejores deseos a su amiga. “Giova tiene un corazón hermoso, que te mereces toda la felicidad del mundo siempre. Es buena hija, se preocupa por su mamá, por toda su familia (...) Yo deseo que tú vivas esa felicidad plena”, expresó la cantante.

Ante ello, Giovanna Valcárcel indicó: “Lo único que puedo decir es que yo soy muy creyente de que lo que uno pide, uno lo atrae. En este momento estoy con muchísima paz, muchísmo amor en mi corazón, estoy viviendo muy bonito, estoy muy tranquila... Eso que sales y la persona con la que estás confías, te ríes, reman para el mismo sitio, es algo muy bonito”, agregó.

“Yo estoy pasando por esto y lo único que estoy haciendo es, lo subo en mi Instagram (esos momentos bonitos), pero estoy reservandome muchas cosas, ya que una vez que lo hice y se acabó y esta persona no es del medio y no quiero que vuelva a pasar lo mismo, y cuando esto se confirme esto lo voy a gritar, por ahora no”, precisó.

Finalmente, le envió un emotivo mensaje a la persona que se habría robado su corazón. “Y tú que me estás viendo, muchísimas gracias por esa felicidad, tranquilidad y todo lo que me estás dando. También estoy feliz por la familia que tiene, porque me hacen sentir como parte de (ellos)”, finalizó.

