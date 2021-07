Yahaira Plasencia se presentó en el set de Magaly Medina para dar detalles sobre la grabación y producción de su nuevo tema “Dime”. Además, la salsera también habló sobre su rompimiento con el Jefferson Farfán mientras se encontraban en Rusia.

Un tema muy importante que tocó Magaly Medina fue sobre el privadito donde se encontró a la salsera escondida en una maletera de un auto.

“En Perú todo es un escándalo”, enfatizó la Patrona. Acto seguido, su productor Sergio George defendió a la salsera afirmando que mucha gente intentó vender con dicho incidente, desde canciones, videoclips, empresas de autos y más. “La gente quiere lucrar de un hecho lamentable”, acotó.

DESPEDIDA DE DIVAS

Un hecho que no pasó desapercibido en las redes sociales fue la despedida de las dos divas. Ya que, antes de terminar el programa, Yahaira Plasencia le extiende la mano a Magaly para despedirse con un cordial apretón. Luego, Sergio George se acerca para despedirse de la Urraca, pero ellos se abrazan.

Yahaira Plasencia elogia el trabajo de Magaly Medina, pero la llama agresiva

la presentadora señaló que esperaba que la salsera tenga una buena respuesta a la crítica por sus sarcásticos comentarios sobre los comentarios negativos que recibió de unos panelistas colombianos.

“Espero que a la próxima que haya una crítica la aceptes con esa soltura”, comentó Medina.

“Yo siempre la acepto así. Magaly yo respeto tu trabajo. No te voy a mentir y ahora que estamos frente a frente... Hay momentos que siento que eres un poco agresiva con tu crítica”, contestó la salsera.

“Pero es parte de ti, tú siempre has sido así y a quién no le guste que cambie de canal. Yo no te voy a decir haz tu trabajo así. Yo admiro tu trabajo porque te mantienes vigente haciendo lo que haces”, comentó Plasencia sobre Medina.