El último bastión vuelve a la pantalla de TV Perú este lunes 7 de junio, tras su exitoso paso por Netflix, y con esa excusa conversamos con uno de los actores principales de esta ficción: Giovanni Arce. “En este momento, cuando ya pasaron algunos años, tenemos otra percepción de nuestro trabajo. Los recuerdos que vienen a mi cabeza son hermosos, es algo muy bonito que se hizo con mucho corazón. Estuve internado prácticamente todo el rodaje en La Quinta de los Libertadores, porque mi personaje (Paco Robles) se cruza con casi todos los personajes”, recuerda el actor.

¿Qué cosa ha cambiado o qué lectura tienes ahora?

En esta nueva mirada vamos reconociendo más patrones que no reconocíamos al momento de grabar, comparándola con esta circunstancia de pandemia en particular. Por ejemplo, los capítulos de la peste en “El último bastión”, cuando todo el mundo buscaba quinina por todos lados porque era escasa, es la misma analogía que ahora se puede hacer el oxígeno medicinal.

¿Una especie de Déjà vu?

Creo que eso ha hecho que miremos con otros ojos esta serie y que la queramos aún más. Creo también que cuando la volvamos a ver en unos años más, vamos a ver otras cosas. Lo bonito de “El último bastión” es que siempre vamos encontrando cosas nuevas, y por eso mucha gente la ha visto más de una vez.

¿Cuántas veces ya la viste?

Desde que se estrenó en el 2018, debo haberla visto 5 o 6 veces. Cuando la serie entró a Netflix mucha gente me decía que estaban tomando más conciencia a la hora de emitir su voto, y creo que ahora más personas saben de la responsabilidad que tienen al momento de elegir a quién nos va a gobernar. Para nosotros es un regalazo que esta serie haya logrado esta conciencia política y cívica en el espectador y haya despertado el interés por el futuro del país.

También vemos un paulatino panorama de reactivación para tu sector...

Estamos tratando de reconstruir todo lo poco que habíamos logrado ganar antes de la pandemia, el poco público que habíamos captado para el teatro. Muchos compañeros todavía no la están pasando bien, la pandemia nos sacó de los teatros, de los centros culturales, de las clases presenciales. En realidad ha sido desastroso para nuestro sector y tampoco hemos tenido apoyo.

¿Y a nivel personal?

Me considero afortunado porque mal que bien he tenido trabajo como profesor, he tenido que adaptar todo mi contenido al entorno digital y también me han salido algunos trabajos en televisión. El arte y la cultura es importante para nuestra sociedad y lo hemos comprobado durante la pandemia, ahora estamos tratando de reconstruir todo, pero el teatro siempre ha sobrevivido a todas las tragedias de la historia y esta no va a ser la última.

Ya lo sabíamos, pero la pandemia evidenció que dedicarse al arte en nuestro país es casi una apuesta quijotesca...

Es sumamente difícil. Cuando recién comienzas, no creo que te puedas dedicar al arte de lleno, tienes que tener por lo menos dos trabajos, recursearse con otros cachuelos. Por ejemplo, yo soy publicista y cuando recién empecé en el teatro trabajaba también como redactor creativo hasta que logré estudiar pedagogía teatral y ahora doy clases, y digamos que dando clases es como sobrevivo más que haciendo el arte.

Giovanni Arce Baglietto

Actor y publicista. Actor y docente de actuación. Participó en producciones como “Nuestra Historia”, “Solo una madre”, “Colorina” y “El último bastión”. También se desempeñó como conductor de los programas de TV, y es creador de la primera web serie de terror peruana: “Sombras”.