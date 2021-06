Mientras en la mayoría de países latinoamericanos las salas de cine ya han abierto con estrictos protocolos, en el Perú el panorama es sombrío. Las conversaciones entre los representantes de los exhibidores y el Ministerio de Salud se han entrampado, ¿la razón? La negativa a autorizar la venta de alimentos y bebidas durante las funciones. Mientras la situación se resuelve, muchos productores como Giovanni Ciccia, esperan el sueño de los justos, con una película terminada y lista para estrenarse.

¿Qué significa para un productor tener su película bajo el brazo sin poder estrenarla?

Piensa en cualquier negocio en el que tú inviertes, llega el día en el que lo vas a poner en marcha y ese día nunca llega; tienes toda una inversión hecha y congelada, Ahora mismo nosotros tenemos nuestros productos muertos, es como si la gente del rubro gastronómico prepare un plato y no pueda ponerlo en la mesa.

Una situación preocupante producto de una crisis que llegó justo cuando el cine nacional atravesaba por un buen momento.

No se está tomando en cuenta que en los últimos ocho o diez años la industria del cine en el Perú había crecido muchísimo y cuando llegó la crisis sanitaria estaba en auge. Nos encontramos aún en una situación de pandemia en la que toda la economía se ha reactivado, pero el único sector que no lo ha hecho, y que está corriendo el riesgo de morir, es el tema del cine.

Una industria en crisis que también repercute en la estabilidad de miles de familias que han visto reducido a cero sus ingresos.

No solamente los que nos desempeñamos en la actividad artística la estamos pasando duro, hay muchísima gente en el lado de producción y en el rubro de exhibición que viven también de esto. Tengo entendido que son como quince mil familias que dependen del funcionamiento de la salas de cine, y eso genera un montón de ingresos para el estado, alguien no está ocupándose de algo que merece atención y que es muy importante. No es un capricho de: ‘querer vender mi canchita en el cine’, es una necesidad para que una industria que estaba en auge y genera importantes ingresos al estado, no muera.

¿La exhibición en plataformas por streaming no es una alternativa?

En el caso de las producciones que hemos hecho y esperan turno, están pensadas para el estreno en las salas en forma presencial. Uno no puede mirar hacia atrás e intentar recuperar la inversión en una plataforma porque se manejan otro tipo de cifras. Las cintas que tenemos hasta ahora es para las salas, creo que el cine es un espectáculo que debe ser presencial igual que el teatro. Eso no quita que se estén empezando a hacer importantes producciones para plataformas que están poniendo al Perú en el mapa internacional dentro del rubro.

¿Vas a esperar a que termine la pandemia para iniciar un nuevo proyecto cinematográfico?

Yo tenía planes de filmar, pero considero que es un poco riesgoso el tema del rodaje, tienes que juntarte con gente en espacios cerrados, tener interacción actoral y quitarte la mascarilla. Sé que hay gente que lo ha hecho y les ha ido bien, pero prefiero no arriesgarme, mientras, sigo escribiendo cosas y armando proyectos. Seguramente cuando ya todo esté un poco más calmado salgo a filmar lo que estamos planeando. Lo único concreto es que ahorita tengo mi película lista y terminada.

¿Cómo se llama?

“Cosas de amigos”, una comedia bastante divertida y con un tema bien controversial. Es una película que tengo que soltarla de las manos porque me voy a quemar.

Giovanni Ciccia

Actor, músico y productor. También cantante y uno de los fundadores de la banda de rock peruana los Chabelos, fundada en 1993. Con el álbum “La venganza del maní asesino” el grupo logró el reconocimiento total.