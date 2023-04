Giovanni Ciccia nos cuenta cómo fue ser parte del relanzamiento del Teatro Marsano, estando a cargo de la dirección de la obra con la que abrió sus puertas desde su clausura hace tres años.

Cabe mencionar que “La verdad” del autor Florian Zeller, cuenta con un elenco de destacados actores: Magdyel Ugaz, Sergio Galliani, Milene Vázquez y Gonzalo Torres.

Además, el actor, director y músico revela a Diario Correo qué próximos proyectos tiene con “Chabelos”, banda la cual cumplió veinte años de carrera musical recientemente y planea lanzar un sexto álbum.

¿Cómo fue para ti tener la responsabilidad de dirigir una obra en el relanzamiento del mítico Teatro Marzano?

Bueno, una noticia inesperada y hermosa para mí, porque una de las penas enormes que cargaba de la pandemia era la pérdida de Osvaldo Cattone y el cierre de los teatros, entre muchas cosas. Yo vivo cerca del teatro y pasaba diariamente por ahí, veía el teatro y decía: “qué pena que esté cerrado”.

Y de pronto recibo una llamada de Maki Arana, la productora que ha trabajado con Osvaldo toda la vida, a proponerme dirigir. Bueno, primero a contarme sobre la reapertura en el teatro e invitarme a dirigir el primer proyecto, fue una alegría enorme y, además, un honor que me haya considerado para este trabajo.

¿Cómo se dio el proceso de conocer la obra y seleccionar a quienes participarían en “La verdad”?

Lo primero fue enterarme que querían trabajar conmigo para relanzar el teatro y enterarme de la obra que ella tenía en mente, porque yo no conocía el texto. Lo leí y pues fue otra buena noticia, porque me gustó mucho. Me pareció una obra perfecta para relanzar el teatro, una obra divertida e inteligente.

Maki quería trabajar de todas maneras con Sergio, él estaba fantástico para interpretar el personaje principal de la obra. Y claro, yo soy muy cercano a Sergio, pues hacemos muchas cosas juntos. Hace tiempo que le debía un trabajo de dirección. Todo encajó perfectamente.

Esta comedia dramática se suma a la lista de obras, las cuales te ha tocado dirigir...

Sí, es lo que más he hecho en teatro últimamente. Yo no he actuado en teatro desde el 2015. Es bastante tiempo sin pararme en las tablas, pero sí he estado dirigiendo. Lo más importante es retomar el trabajo en teatro después de la pandemia.

Sobre “Chabelos”, ¿qué próximos proyectos tiene la banda? ¿Viene un nuevo álbum luego de ‘Priapismo’?

Cumplimos 20 años y ya estamos preparando nuestro nuevo disco y un nuevo show, que justamente tiene que ver con estos años de trabajo. Es nuestro sexto disco de estudio. Es un lujo estar tanto tiempo trabajando y poder producir tanto.

Este álbum es una deuda también pendiente que tenemos con nuestro amigo bajista y miembro de la banda Kenneth Quiróz, que falleció en el 2021 por el COVID-19. Veníamos trabajando con él este disco, así que va a ser un gran homenaje lanzarlo.

Lo estamos elaborando con Diego Dibós, quien va a ser nuestro productor musical, hace tiempo que queríamos trabajar juntos. Entonces, yo ahora estoy reuniéndome bastante con él y en los próximos meses tenemos que empezar a grabar los instrumentos y las voces. Yo quiero que el disco esté listo en agosto.

Por otro lado, ‘Diego Montalbán’, tu personaje en ‘Al Fondo Hay Sitio’ pasa momentos difíciles. ¿Qué pasará con el esposo de ‘Francesca Maldini’?

Yo creo que está en el momento más extremo, está caminando al filo de la navaja. Pero lo bueno es que el tipo tiene herramientas para seguir. Y tiene buena suerte también. porque ‘Francesca’, si no lo ha descubierto, es porque porque también tiene sus entripados.

Entonces se vienen momentos difíciles, pero ahí los va a sorteando. El tema de salud lo va a ir superando poco a poco, pero los problemas van a seguir porque ‘Claudia’ está ahí y las metidas de pata y los videos siguen estando.

