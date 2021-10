En la séptima gala de “Reinas del Show”, Gisela Valcárcel se tomó unos minutos para hablar de la polémica en la que está envuelta Melissa Paredes tras ser captada en una situación comprometedora con el bailarín Anthony Aranda.

La figura de América Televisión lamentó que la conductora de “América Hoy” haya sido maltratada tras las polémicas imágenes difundidas por el programa “Magaly TV: La Firme”.

“Melissa es una persona a la que queremos y respetamos, lamento mucho no solo lo ocurrido, sino también la forma en la que ha sido maltratada, más allá de eso creo que todos sabes la posición que tengo con respecto a la fidelidad, con respecto a las cosas que podemos y debemos hacer”, dijo en un inicio.

“Lamento lo sucedido en el hogar de Melissa Paredes, y como lo lamentamos todos lo que queremos. Lo sucedido en el hogar de Melissa Paredes es exactamente eso... sucedió en su hogar, en su casa. Ella (Paredes) y su esposo saben lo que ha sucedido”, señaló.

“Todo lo demás es producto de las especulaciones que se pueden hacer a raíz del video (ampay) que ha circulado, pero lo que ellos no digan será solo especulaciones y yo no quiero caer en eso, que es especular”, agregó Gisela.

Además, la figura de televisión reveló detalles de la conversación que mantuvo con Paredes, “quien no la está pasando bien” tras estar en el ojo de la tormenta.

“Le he recordado que todo lo que pasa en su casa debe quedar en cuatro paredes. Todos los demás solo somos espectadores. Le dije que no tiene que dar explicaciones a ninguna persona, es un tema de su esposo y ella, pero sabe que en mi casa es bienvenida. Vivimos en un país en que el único error de una persona pública genera esta especie de circo romano y me atrevo a hablar sabiendo que hay pirañas (detractores) esperando este momento; sin embargo, estoy aquí”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes habla de lo difícil que es ser esposa de un futbolista

Melissa Paredes habla de lo difícil que es ser esposa de un futbolista. (Video: América TV) null