Gisela Valcárcel se pronunció sobre la próxima boda de su hija Ethel Pozo, quien el pasado 25 de julio anunció que su pareja, el director de televisión Julián Alexander, le propuso matrimonio durante un viaje junto a sus hijas en la Isla Mujeres, Cancún, México.

En una reciente entrevista con las cámaras de América Espectáculos, la conductora de “Reinas del show” celebró que su hija se vaya a casar y dijo estar muy feliz por Ethel Pozo.

“Estamos muy contentas, ella está muy feliz y cuando ves a los tuyos, no solo a tus hijos, sino a tu hermano, hijo, cuñado feliz, tú también eres feliz”, manifestó Gisela, quien también elogió al prometido de su hija.

“Julián es una persona de primera, no es que lo haya tratado mucho, pero lo poco que he visto de él es de primera. Me encanta, es maravilloso”, añadió la reconocida presentadora de televisión.

Gisela Valcárcel sobre compromiso de su hija Ethel

Por otro lado, Gisela Valcárcel también se refirió a la presentación de Leslie Moscoso en la pista de “Reinas del show”, donde rindió homenaje a la conductora con su imitación y el apoyo de Manolo Rojas, Julio Zevallos y Claudia Serpa.

“Espectacular, muy linda Leslie (Moscoso). En realidad me contuve porque quería llorar. Me encantaría ponerme la ropa, no está lejano el día que lo haga porque puede ser mañana”, señaló Valcárcel.

