Gisela Valcárcel se hizo presente en la última edición de América Hoy a través de una llamada telefónica para parar las críticas al físico de Giuliana Rengifo. Además. La conductora de El Gran Show recalcó que el peso de cada persona se debe de respetar.

“Cuando yo fui al aire, en julio, estaba subida de peso, nadie debe bajar de peso en 10 días (...) yo estoy bajando de peso porque me estoy cuidando muchísimo, no exijamos a Giuliana ni a nadie bajar de peso de un día para otro”, expresó Gisela Valcárcel.

Luego continuó con: “el peso de cada quien se debe respetar, como mi forma física se debe respetar. Yo he decidido bajar de peso a un régimen más ordenado, pero no lo hago porque digan que está bien o mal (...) qué lindo que tengas una genética de flaca, felicitaciones, pero no solamente las delgadas triunfan”.

