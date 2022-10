La expareja de Gisela Valcárcel, Carlos Vidal se pronuncia desde los Estados Unidos y comparó a Gisela Valcárcel con Magaly Medina, ya que para él, las conductoras de TV buscaban “hombres con posición profesional”.

“Gisela ganaba más que yo porque era la conductora, ella fue creciendo y yo me quedé estancado, eso fue lo que sucedió (...) Yo no estaba con Gisela y escuchaba los rumores (de la infidelidad de Roberto Martínez), pero como no tenía vela en el entierro no me metía y pensaba que ella se iba a dar cuenta”, expresó Carlos Vidal para Trome.

Luego continuó con: “es que empezó a buscar a hombres con más posición profesional, porque eso siempre le decían, que se busque un doctor, abogado, etc., es como Magaly. ¿Tú crees que se iba a fijar en un camarógrafo? No, pero estuvo con Ney Guerrero que recién estaba escalando como productor, parecido a lo que vivimos nosotros”.

Gisela Valcárcel se luce con escudo tras ola de críticas por el estreno de “El Gran Show”

La conductora Gisela Valcárcel volvió a sorprender a los televidentes tras iniciar la segunda gala de “El Gran Show” llevando una armadura como parte de su look.

La ‘Señito’ dejó atrás sus llamativos peinados y apareció esta noche con un escudo debido a la ola de críticas que recibió durante la semana. “Porque a la batalla se va con las mejores herramientas”, fueron las primeras palabras de la rubia conductora.

“Hoy no vine con flores, hoy vengo con armadura y yo creo que ustedes (el jurado) se la debieron poner también porque no solo de mi se habló durante la semana, por ahí les han dicho blandengue. Que a mí me digan blandengue normal, porque blandita”, agregó.

