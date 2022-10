Tras el ingreso de Melissa Paredes a “El Gran Show”, diversas personalidades de la televisión peruana han opinado sobre su regreso a la pista de baile. Rebeca Escribens no fue ajena al hecho y opinó al respecto.

En la reciente edición de “América Espectáculos”, la conductora Rebeca Escribens presentó un informe en el que recordó la participación de Melissa Paredes en “El Gran Show”, asimismo aprovechó para darle un consejo.

“Yo me quedo con lo que te dijo Michelle Alexander, enfócate en tu trabajo, enfócate en tu hija, en ti, en esta nueva oportunidad que tienes para seguir trabajando duro y parejo como siempre lo has hecho”, expresó Escribens.

“Lo demás ya está atrás, todos cargamos mochilas pesadas. Imagínate si viviéramos del que dirán, habría que estar caminando como si hubiera chinches en el camino, písalo nomás, en algún momento deja de doler”, agregó la conductora de TV.

La exconductora de televisión Melissa Paredes negó las especulaciones sobre un supuesto embarazo y dijo que eso ocurrirá “de acá a muchos años”. Durante la segunda gala del programa se especuló en torno a un mensaje que dejó la actriz en su primera aparición.

“Salí del programa y en todos lados, ‘embarazo’, ‘embarazo’. Me dije: ‘¿Qué pasó?’ Es un tema privado que no se puede compartir abiertamente hoy por hoy, pero es un tema muy hermoso. Embarazada no, de acá a muchos años más”, aclaró la participante.

