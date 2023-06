A través de una llamada telefónica, Gisela Valcárcel mostró su desacuerdo con Daniela Darcourt, pues la cantante dijo que Sergio George juega con los sueños de los artistas, en referencia al problema que tiene con Farik Grippa.

“Durante este tiempo me he mantenido lo más alejada de cámaras, pero si ingreso hoy es por lo que acabo de escuchar. Estoy en desacuerdo con lo dicho por Daniela Darcourt, ha dicho que Sergio George estaría jugando con los sueños de nosotros, quiero decirles algo, a las 6:00 a.m. de hoy yo aprobaba lo último que ha hecho durante la noche de ayer el señor Sergio, me refiero al videoclip que mañana se grabará con las ganadoras de ‘La Gran Estrella’”, expresó Gisela en América Hoy.

Luego continuó con: “no creo que se haya burlado de los sueños, no lo defiendo. Hay dos personas que tienen un sueño y Sergio les está cumpliendo.









Daniela Darcourt defiende a Farik Grippa tras denuncia contra Sergio George: no se dejen engañar

En la última edición de América Hoy, Daniela Darcourt se pronunció sobre la polémica pelea entre Farik Grippa y Sergio Geroge. Cabe mencionar que la salsera respalda a su colega, pues revela que ella también pasó por esos problemas.

“No se dejen engañar, yo lo viví y sé lo horrible que se siente estar desilusionado por personas que al final solo buscan su propio beneficio“, expresó Darcourt.

Luego continuó con: “es una pena para muchos que lo hemos admirado durante mucho tiempo, que esté inmiscuido en este tipo de escándalos, pero internacionalmente también ha tenido ciertos problemas. Compañeros, infórmense bien, no le vendan sus sueños a nadie”.

“Somos colegas en los momentos más difíciles, uno se da cuenta quiénes son los colegas de verdad (...) A todos mis compañeros: Lo que rápido viene, fácil se va, a veces nos desesperamos por una posición (...) No le vendan sus sueños a nadie”, finalizó la salsera.