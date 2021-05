El Artista del Año tuvo su cuarta gala y Fabio Agostini invitó como refuerzo para salvarse de la eliminación a las “embajadoras de Tulum”: Macarena Vélez, Paula Manzanal y Jamila Dahabreh

Agostini interpretó la canción “Ropa cara” del colombiano Camilo y realizó una coreografía junto a las modelos peruanas, siendo Paula Manzanal su principal compañera en escena.

Pese a que el español tuvo tres refuerzos, no pudo superar la presentación de José Luis Ríos Chikiplum, y se convirtió en el primer eliminado de ‘El Artista del Año’.

“¿Hay señores?”

Gisela Valcárcel aprovechó la oportunidad para preguntar a Macarena Vélez, Paula Manzanal y Jamila Dahabreh sobre sus viajes y se mostró interesada en viajar.

“¿Qué hay en Tulum, dime tú? ¿Cómo es esto de ser las chicas de Tulum? Yo la verdad a lo único que llegué fue a Acapulco y como el Chavo me regresé , preguntó Gisela a Jamila Dahabreh, la cual, destacó la comida mexicana y los lugares con una gran vista.

“¿Hay señores? Para mí, digo. No, yo tengo que preguntar, yo no voy a ir a comer a Tulum , ni nada, es que para que me engaño. Yo no voy a comer lo que quieran de la gastronomía mexicana, no. ¿Oye, yo podría irme con ustedes a Tulum? Ustedes ponen primera y yo arranco…Me voy con las chicas a Tulum”, expresó entre risas Gisela.

Tras caer en sentencia por segunda vez consecutiva, Fabio Agostini recurrió también al apoyo de Macarena Vélez y Jamila Dahabreh para cantar el tema “Ropa cara” de Camilo. Sin embargo, su presentación no convenció al jurado y obtuvo un bajo puntaje.

“No saben lo mucho que me ha costado esto, muchísimo. A lo mejor hay gente que no se ha dado cuenta, pero nunca he cantado, nunca he bailado y me ha dado mucho miedo. He salido y he tenido hasta la boca seca, cosa que no me ha pasado nunca”, manifestó el modelo español.

“Muchas gracias, son lo máximo también todos mis compañeros. Me ha encantado, ha sido una experiencia muy bonita. Gisela, gracias por el trato y nada, son todos increíbles”, agregó Fabio Agostini.

“Discúlpeme Gisela, usted ya no está para esos trotes”

Así reaccionó Gisela Valcárcel tras el peculiar comentario de Aldo Díaz, conocido como “Apoteósico”, en el “El artista del año”. El comentario ocurrió luego que la conductora realizó un paso de TikTok con el tema del cantante Camilo.

“Discúlpeme Gisela, usted ya no está para esos trotes”, le dijo el animador del programa.

