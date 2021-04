Con el fin de que Gisela Valcárcel lo convoque para el reality ‘El artista del Año’ que se estrena este sábado, Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, se vistió de lentejuelas en el programa ‘América hoy’ que conduce Ethel Pozo.

Sin embargo, su gesto no habría calado en el corazón de Gisela Valcárcel. Luego Ethel Pozo abogó por él para que su madre accediera A llamarlo, pero tampoco habría resultado. Tal como se lee en los mensajes que publicó la conductora en su cuenta en Instagram.

En los videos se escucha a Ethel Pozo pedir a Gisela que lo convoque: “Mi madre ha puesto una historia sobre qué hacías en brillos en la mañana”, preguntó Ethel a Giselo y este respondió: “Es para que se dé cuenta de que estoy en forma”.

“Por eso estuvo en brillo para que lo veas, para que lo convoques para el sábado. Por favor, falta solo cinco días y hará todo lo posible para que lo llames”, agregó la conductora de ‘América hoy’.

De inmediato, Gisela contestó al compartir cada video en Instagram: “Ethel tú sabes. Tú sabes que él no me ha llamado en más de un año... Que ni se acordó que yo existía, ¿o no Edson?”. En el segundo mensaje Gisela escribió: “Pero por favor, Edson, ¿ahora vienes a quererme? Tú sabes que ya fue. Porfa Ethel no me digas esto, please”.

Gisela Valcárcel tiene listo casi todos los detalles del programa ‘El artista del año’ junto a su equipo de GV. Mantienen en expectativa quiénes participarán en el show sabatino.