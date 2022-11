Las cámaras de “Amor y Fuego” abordaron a Gabriela Herrera para consultarle si era verdad que recibió una carta notarial por parte de la producción de Gisela Valcárcel. Sin embargo, la bailarina se mostró bastante escueta y evitó brindar declaraciones.

“Gabriela nos hemos enterado que GV te ha mandado una carta notarial diciendo que tienes que pagar 4 UITS, ¿qué nos puedes decir de eso?”, interrogó el reportero. A lo que Herrera respondió: “No puedo responder, justamente por esos temitas”.

Lo que sí aclaró es que no tiene ningún problema con el espacio conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González; sin embargo, no podía responder. “No puedo responder, me encantaría. Tú sabes que yo al programa pues los estimo un montón, pero no puedo declarar absolutamente nada, me tienen así”, puntualizó.

Al ser consultada si consideraba que la medida estaba siendo abusiva por parte de la producción de “El Gran Show”, la bailarina comentó: “Lo que se ve no se pregunta. Qué te puedo decir, no puedo responder. Me tienen atada por ese lado, pero bueno”.

Gigi Mitre lamentó el accionar de Gisela contra Gabriela Herrera. “Para colmo, la botan y encima tiene que pagar. Ella no puede hablar, pero con esa respuesta ‘lo que se ve no se pregunta’, ya sabemos cuál es la respuesta”, señaló.

“Ella (Gisela) dice que Gabriela incumplió y por eso la sacaron, solo le faltó decir que la sacaron por declarar al programa que odia, como es cristiana no lo puede decir, pero nosotros que leemos su pensamiento y su mirada que nos revela el alma satánica que tiene, podemos descifrar que cualquiera puede declarar a cualquier otro canal menos a este show porque te vuelan la cabeza”, comentó por su parte el popular ‘Peluchín’.

VIDEO RECOMENDADO

Gisela Valcárcel se pronuncia tras lágrimas de Gunter Rave ante pregunta de Ethel Pozo

La conductora habló sobre la reacción que tuvo Gunter Rave, después que Ethel Pozo le realizará una incómoda pregunta. (Fuente: @giselavalcarcelperu)