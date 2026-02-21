Gisela Valcárcel admitió que en un principio temía por las críticas dirigidas a Ethel Pozo tras su exposición en televisión, aunque luego comprendió que su hija tenía la fortaleza necesaria para afrontarlas.

De acuerdo con la ‘Señito’, su hija es una persona fuerte y no se ve afectada por este tipo de situaciones, pues las considera propias de su labor en televisión.

“ Al principio me preocupé, hace algún tiempo, pero luego me di cuenta que eso no la para, no la deprime, piensa absolutamente distinto ”, manifestó para ‘Café con la Chévez’.

Próxima a su regreso a la televisión por Panamericana Televisión, la conductora reveló cuál fue la respuesta que le dio Ethel Pozo ante su inquietud. “ Ella me dice: ‘Es parte’ ”, agregó.

“No es tan fácil afectarla a ella y toma esto como un trabajo. Si en tu trabajo uno juzga al médico, si uno juzga a su madre, ¿por qué no te van a juzgarte a ti?”, concluyó Gisela.

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi vuelven juntos a la conducción con ‘La Granja VIP’: “Nadie lo esperaba”

Panamericana TV presentó oficialmente a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi como conductores de ‘La Granja VIP’, el reality de convivencia que se estrenará próximamente. El anuncio se realizó a través de un video promocional.

“Nadie lo esperaba... ellos tampoco (...) Muy pronto llega el reality de convivencia que lo cambiará todo”, expresa la voz en off.

‘La Granja VIP’ es un reality en el que celebridades se enfrentan, conviven y aprenden sobre las tareas del campo. Aún no se han dado detalles sobre la fecha de estreno.

La hija de Gisela Valcárcel y el exchico reality formaron una dupla de conductores durante varios años, al frente de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. Aunque el programa salió del aire, ambos mantuvieron una relación cordial.

No obstante, en 2024, los exconductores se distanciaron tras una disputa por unos pases VIP en Disney, que generó varios dimes y diretes.

“En mi vida hablaría mal de Ethel, para mí es mi amiga hace seis años, nunca hemos tenido una discusión y por una broma que no le gustó ahora ‘ya no somos amigos’. No voy a estar rogándole la amistad a nadie”, manifestó Yaco en aquel entonces.