En la última edición de El Gran Show, Gisela Valcárcel lanzó varias indirectas al exbailarín de Giuliana Rengifo y, una que llamó la atención, fue que él se habría retirado del programa debiéndole dinero a la cantante.

“Te ha pasado de todo, Giuliana quedó sentenciada, se cayó en escena, no obstante, el bailarín se fue y te debe plata creo”, contó Gisela Valcárcel.

Cabe mencionar que Gisela dejó muy mal parado al bailarín al mostrar imágenes que comprueban que no asistió a la academia para ensayar su coreografía. “Simplemente, el bailarín no está y ya veremos si vuelve o no”, señaló, poniendo en duda su regreso al programa.

“Dejar claro que aquí lo que buscamos es disciplina, lo que tenemos no es un reality inventado, que no hay nada oscuro bajo el mantel, que todo está bien y que finalmente aquí es lo que tenemos respeto por cada uno de los concursantes y los bailarines”, finalizó.

