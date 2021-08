Gisela Valcárcel rompió su silencio luego que Monique Pardo la acusara de haberla “abandonado” tras la caída que sufrió el pasado 4 de junio, cuando visitó el set de “El artista del año”.

En unos videos publicados en Storie de Instagram, la conductora de televisión empezó hablando sobre el comunicado que difundió GV Producciones horas antes. Además, aseguró que la intérprete de “Caramelo, Caramelo” sabe toda la verdad sobre lo que ocurrió tras la fuerte caída en el set del programa sabatino.

“Hola, hoy hemos enviado una nota de prensa que los medios han tenido a bien publicar en sus páginas webs y quiero compartirlo con ustedes. Es acerca de las declaraciones que ha estado ofreciendo Monique Pardo, acusándonos de no haberla atendido. No le voy a responder a ella porque ella sabe la verdad”, señaló la ‘señito’.

“He querido hacer este comunicado con todo el equipo de GV porque no está bien que se sienta que alguien no ayudó al otro, no está bien, siempre debemos ayudarnos”, continúa.

Asimismo, la madre de Ethel Pozo puntualizó que en el “caso de Monique no solamente hemos cumplido, la hemos ayudado y asistido y ahí va la nota de prensa. Gracias por los buenos comentarios, gracias también por las inquietudes que muchas veces muestran”.

La conductora de “Reinas del Show” también explicó por qué no habló sobre el tema antes.

“Tienen toda la razón, a veces debo hablar. Sucede que cuando tienes tanto tiempo en la televisión, expuesta a medios, aprendes también a callar, pero sí, yo defiendo el hecho de que algunas personas, en este caso a mí, me toque también decir mi verdad. No quiero que las cosas se tergiversen, no es la idea, que tengan un lindo día y que estos problemitas pues pasen pronto, para ustedes lo mejor y también, por supuesto, para quien en su momento sienta que no la hemos cuidado, nada más lejano a la verdad. Un abrazo a todos, lindo día”, finalizó.

