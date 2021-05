Edson Davila, el popular Giselo, se mostró consternado en sus historias de Instagram al revelar que encontró su foto al costado del tacho de la basura. Además, afirmó que le dolía ver esta escena al salir de los ensayos de El Artista del Año.

Giselo se acercó a Gisela Valcárcel a contarle lo sucedido y ella reaccionó muy preocupada. “¿En la basura lo encontraste? Me muestras ahorita”, comentó la popular señito.

En otra historia de Instagram, Edson revela la ubicación de su foto y el estado en que se encuentra, pues, al parecer, se encuentra en un depósito de cosas rotas.

“No me pude estar pasando. Ahí está el tacho de basura y encima está picada. Esto me la van a pagar, no graben”, expresó Giselo.

CORREO - Giselo encontró su foto en la basura y pide a Gisela Valcárcel una explicación

“Me han ofrecieron hacer privaditos, pero no los acepté”

Giselo, comentó en una entrevista para Diario Correo que a él también le han ofrecido animar eventos en plena pandemia, pero no los aceptó, ya que no es lo suyo y tampoco quiere infringir las normas de bioseguridad.

“Sí, si me los han ofrecido de verdad, pero no los hago. Tampoco no hago shows Zoom, porque no es lo mío, lo mío es el contacto con las personas, tenerlas cerca”, expresó el bailarín de “El Artista del Año” para Correo.

Giselo cumplió su sueño y conduce El Artista del Año

El popular personaje estuvo en la antesala del Artista del Año, pero no como participante del reality de canto ni como staff de baile, sino como el conductor del segmente quien tuvo a los sentenciados Fabio Agostini y Chikiplum. Aún no se sabe si Edson tendrá ese segmente propio en las siguientes galas. “Este era mi sueño”, comentó.

"Giselo" cumple su sueño y debuta como co-conductor en "El Artista del Año"

Ethel Pozo reclamó a ‘Giselo’ tras broma: “¡Qué aportas en el programa!”

Ethel Pozo aprovechó, que el productor del programa le sopló un chiste a Edson Dávila, para cuadrar al coanimador con respecto a la broma que hizo durante su participación en el reality de canto y baile que conduce su madre, Gisela Valcárcel.

“Ni siquiera indicaste (qué es chuleta) No te importa que el televidente (no entienda). La chuleta es (una pizarra) donde nos dan indicaciones. Yo tengo cinco años acá en televisión, no tengo la trayectoria de Janet Barboza, ella tiene experiencia; acá yo traigo mi experiencia como mujer, mamá y académica también; el talento y el carisma lo trae Melissa Paredes, entonces quiero saber qué aportas (en el programa) si te quitamos el liniers, que es el audífonos (por dónde) el productor (da indicaciones) al que llaman el talentoso”, señaló fastidiada Ethel Pozo.

ZONA POPULAR | Ethel Pozo 'cuadró' a Giselo en pleno programa en vivo

‘Giselo’ a Gisela Valcárcel: “Si yo la hubiera estado molestando, estaría de jurado como la señora Janet”

Edson causó polémica al hacer un contundente comentario sobre la invitación a Janet Barboza para estar en ‘El Artista del Año’. “Si yo la hubiera estado molestando, llamando por el Día de la madre, diciendo ‘hola, acá existo’ estaría de jurado como la señora Janet ahí. Nada más voy a decir”.

VIDEO RECOMENDADO