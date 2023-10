Giuliana Rengifo confiesa que Ney Guerrero sabía de supuesto amorío con Alfredo Zambrano: “Me dijo que lo negara todo”

Giuliana Rengifo remeció la farándula local luego de revelar detalles de su supuesto romance con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. La cantante contó que el notario no quiso hacer pública la relación, pues la conductora de TV iba a tomar represalias contra ella.

Además, la cumbiambera manifestó que Ney Guerrero, exproductor de la ‘Urraca’ estaba enterado de este amorío y le advirtió que lo negara todo.

“ Supo todo después cuando ya hubo el tema que salió en el diario. Ney es un gran productor y la conoce a ella y me conoce a mí y sabe la clase de personas que somos y me dijo ‘Giuliana, no te vas a querer enfrentar a un monstruo, mejor niégalo todo’ y lo negué, pero no debí hacerlo, no hice nada malo ”, acotó en ‘Café con la Chévez’.

Por otro lado, la exintegrante de ‘Alma Bella’ manifestó que conoció al notario por unos amigos en común y que fue “algo muy bonito”. Asimismo, no se considera un ‘snack’ como lo dejó entrever la presentadora de TV.

“ Se nota que está muy dolida, pero señora, los exs son parte de la vida ”, acotó.

“ Pasamos momentos bonitos, agradables, no llegó a más porque quizá el señor tenía otros propósitos, yo también tuve otros propósitos, me fui 45 días a Estados Unidos y estando allá dije ‘creo que mejor lo dejamos ahí’. Ya no me gustó nada, pero quedamos como amigos”, reveló.