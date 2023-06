Luego que Magaly Medina presentara diversos videos de futbolistas siendo infieles, la cantante Giuliana Rengifo confirmó que no le gustaría salir con uno de ellos, pues considera que todos ellos son “terribles”.

“Una nunca sabe lo que puede pasar, pero por el momento, no me interesan los futbolistas porque tanto ampay que ha sacado Magaly (Medina) de ellos o cosas que una escucha, así que prefiero no involucrarme. Para mí, todos los futbolistas son terribles e infieles”, contó Giuliana Rengifo para Trome.

Además, confirmó que nunca ha recibido algún mensaje de un futbolista en sus redes sociales, en relación con Janet Barboza y Lura Borlini, pues ellas dos revelaron que Pedro Aquino les escribió a sus cuentas de Instagram.

“Yo soy cero con los futbolistas. Siempre reviso mis redes sociales y ninguno me ha escrito”, expresó.

Te puede interesar