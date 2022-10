En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González difundió audios de Giuseppe Benignini, más conocido como el Principito, donde cuenta que Micheille Soifer le pedía dinero a Jefferson Farfán.

“Yo no sé si le terminó de dar, pero lo que sí puedo saber y lo afirmo al 100% es que primero ella hablaba con él mientras estaba conmigo, incluso muchas conversaciones yo veía y ella le pedía dinero. En el momento en que supuestamente terminamos, ella lo hizo mediante la revista Somos, que dijo que estaba soltera, nunca me dijo a mí nada, sí veníamos un poco distanciados y peleados y el por qué, porque supuestamente su manager la quería soltera” , contó Giuseppe Benignini.

Además, Giuseppe Benignini también habló sobre el manager de Micheille Soifer, afirmando que él la quería soltera.

“La quería soltera porque tú sabes, perfectamente y después que salió el ampay en su carro, luego le alquiló un departamento, y más que me enteré, entendí muchas cosas y decidí quedarme callado porque yo sé que todo lo que diga el hombre, siempre la mujer va a tener la razón. Ella me hizo muchas cosas, pero siempre guardé silencio, pero hasta ahora la gente sigue acusándome a raíz de mi perro que ella también tuvo la culpa. Ella quería estar soltera para meterse con su manager, que es lo que yo he visto y lo que me han dicho personas cercanas hacia ella y por el ampay que salió de ella manejando su auto, entrando a su casa, saliendo y todo”, se escucha decir en otro audio.

ESCUCHA AQUÍ LOS EXPLOSIVOS AUDIOS GIUSEPPE BENIGNINI

TE PUEDE INTERESAR