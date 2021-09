Giuseppe Benignini, más conocido en la farándula peruana como el ‘Principito’, se presentó en el set de Magaly Medina y protagonizaron varios momentos acalorados mientras hablaban sobre los emprendimientos que ha realizado el modelo venezolano.

Según la expareja de Micheille Soifer, su negocio de hamburguesas iba bien hasta que el programa de la popular ‘Urraca’ le hizo una nota criticándolo.

“Yo vendía bien, el tema es que tu programa o tu persona siempre hacen comentarios y hacen notas chancándome. Tú sabes que eres una persona de opinión, de lo que tú dices obviamente repercute en la gente y a mí me chanca, ¿entiendes?”, le increpó el ‘Principito’.

“En qué momento interferimos con tu hamburguesería... Fue serenazgo y fiscalización a cerrarte tu local, eso hemos cubierto, pero antes nada”, le respondió Magaly Medina.

“Independientemente de eso, yo busco la manera de salir adelante, pero qué es lo que tú haces o qué es lo que hace aquí tu producción...”, alegó nuevamente Giuseppe Benignini.

“No me puedes echar la culpa de tus fracasos, Giuseppe Benignini, no me eches la culpa de tus fracasos”, dijo bastante fastidiada la conductora de televisión.

En ese momento, Giuseppe Benignini no se quedó callado y cuestionó a Magaly Medina por realizar solo notas negativas sobre su persona.

“Entonces por qué en vez de chancarme no vas y haces una nota ‘oye Giuseppe, tú estás emprendiendo, qué bacán’, puedes ser ejemplo para los venezolanos que están en el país y vamos a salir adelante... Por qué no haces algo así mejor en vez de ir con tu cámara al local a hacer una humillación a sacar todas las cosas”, sostuvo.

