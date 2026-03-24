Por primera vez en la historia de la industria audiovisual peruana, la mayor empresa de comunicaciones de América Latina une fuerzas con el líder de la televisión en el Perú y con la productora más exitosa de ficción del país.

Globo, América Multimedia y Del Barrio Producciones han firmado un acuerdo estratégico para adaptar en el mercado peruano algunas de las telenovelas más emblemáticas de la televisión brasileña, que serán emitidas en horario estelar por América TV.

La alianza marca un hito en la relación audiovisual entre Brasil y Perú y abre una nueva etapa de cooperación en la producción de contenidos de ficción para América Latina, combinando el poder creativo de las historias de Globo con la potencia del grupo América Multimedia y la capacidad de producción local de Del Barrio Producciones.

Jimena Lindo fue confirmada como una de las protagonsitas de "Señora del destino". (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Como parte de este acuerdo, Globo ha vendido inicialmente tres formatos de telenovelas para su adaptación en el Perú. El primer título confirmado es “Señora del Destino”, reconocida como uno de los éxitos más grandes de Globo en lo que va del siglo XXI. Su estreno en versión peruana está previsto para abril de 2026 en horario estelar de América TV.

“El acuerdo con América Multimedia y Del Barrio Producciones refuerza el potencial de las historias de Globo para reflejarse en diferentes culturas, manteniendo la fuerza de sus tramas y personajes en adaptaciones locales, y consolida el interés del mercado peruano por las grandes narrativas de la teledramaturgia brasileña. Estamos muy contentos con esta alianza y entusiasmados por ver personajes e historias tan emblemáticas como Señora del Destino cobrar nueva vida”, señaló Pablo Ghiglione, Jefe de ventas Américas e APAC & Coproducciones Internacionales.

Magdyel Ugaz, es una de las actrices que participará en "Señora del destino":

Por su parte, Jorge Grippa, Gerente de Contenidos de América Multimedia, destacó el alcance del acuerdo.

“Esta alianza nos permite seguir consolidando a América como uno de los actores más importantes de la industria audiovisual latinoamericana. Apostamos por historias que conectan con el público y por producciones de gran escala. Confiamos plenamente en la experiencia y la capacidad creativa de Del Barrio Producciones para liderar este desafío y en el talento de nuestros equipos para llevar estas historias al público peruano”, manifestó Grippa.

Para Michelle Alexander, CEO de Del Barrio Producciones, la adaptación de “Señora del Destino” representa uno de los retos más importantes de la ficción televisiva en el país.

“Para Del Barrio Producciones es un enorme honor y una gran responsabilidad iniciar esta alianza con Globo y América Multimedia adaptando “Señora del Destino”. Nuestro compromiso es realizar una versión peruana con el mismo nivel de emoción, potencia dramática y calidad que convirtió a esta telenovela en un hito. Es también una oportunidad para demostrar que la industria audiovisual peruana tiene el talento y la capacidad de producir ficción de gran escala para el público masivo”, sostuvo.