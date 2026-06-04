Una de las canciones más emblemáticas del repertorio latinoamericano vuelve a cobrar vida. El cantautor peruano Gonzalo Calmet lanzó una nueva versión de “Solo Se Trata de Vivir”, junto a su autor original, el músico argentino Litto Nebbia, considerado uno de los referentes fundamentales de la música popular en español.

La colaboración representa el encuentro entre dos generaciones de artistas unidas por una obra que, desde su creación en 1979, ha trascendido fronteras y estilos musicales.

Una historia que comenzó en redes sociales

El proyecto nació de manera inesperada. Años atrás, Gonzalo Calmet compartió en sus redes sociales una interpretación personal de la canción acompañada de una reflexión sobre el impacto emocional que la obra había tenido en su vida.

Tiempo después, recibió un mensaje desde la cuenta oficial de Litto Nebbia. El compositor argentino había escuchado la versión y quiso ponerse en contacto con el músico peruano.

A partir de ese intercambio surgió la idea de grabar juntos una nueva interpretación, conservando la sencillez y sensibilidad que llamó la atención del legendario artista argentino.

“Cuando descubrí esta canción, me vulneró tanto que muchas veces no podía terminar de cantarla porque se me quebraba la voz por la emoción”, comentó Calmet.

Una grabación realizada entre Lima y Buenos Aires

La nueva versión fue construida sobre una propuesta acústica e íntima, con guitarras, voces y un delicado acompañamiento de violín.

La producción contó con la participación del guitarrista peruano Ernesto Hermoza y de la violinista María Elena Pacheco.

Las voces de Litto Nebbia fueron registradas en el histórico estudio Melopea, en Buenos Aires, mientras que la producción y mezcla se realizaron en Lima bajo la dirección de Gonzalo Calmet y Ernesto Hermoza. El proceso de masterización estuvo a cargo de Leo López en el emblemático Estudio Panda de la capital argentina.

Un clásico que sigue vigente

Escrita por Litto Nebbia en 1979 durante una estancia en Aguascalientes, México, “Solo Se Trata de Vivir” se convirtió con el paso de los años en una de las composiciones más representativas del cancionero latinoamericano.

La canción ha sido interpretada por reconocidos artistas como Mercedes Sosa, Andrés Calamaro, Fito Páez y Rubén Rada, consolidándose como una obra de referencia para distintas generaciones.

“Para cualquier compositor es una enorme satisfacción ver cómo sus canciones son abrazadas por nuevas generaciones y por personas de distintas geografías”, destacó Nebbia sobre esta nueva versión.

Dos trayectorias unidas por la música

Hablar de Litto Nebbia es referirse a uno de los pioneros del rock en español. Fundador de Los Gatos y autor de “La Balsa”, considerada la canción fundacional del rock argentino, el músico acumula más de seis décadas de trayectoria y cerca de un centenar de discos publicados.

Por su parte, Gonzalo Calmet ha desarrollado una carrera como cantautor, productor y gestor cultural. Ha sido nominado al Grammy y distinguido con el Premio CAPEMÚSICA como Mejor Autor Romántico. Además, ha colaborado con artistas como Susana Baca, Café Tacvba y Lupita Infante.

Videoclip muestra el lado más íntimo de la colaboración

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip oficial dirigido por Gonzalo Calmet junto a la realizadora audiovisual Vanessa Rossi.

La pieza fue grabada en Buenos Aires, tanto en el estudio Melopea como en la residencia de Litto Nebbia en Tigre. Más allá de una puesta en escena elaborada, el video apuesta por mostrar momentos espontáneos, conversaciones cotidianas y la relación construida entre ambos artistas durante el proceso creativo.

El resultado es un retrato cercano que complementa la sensibilidad de una canción que continúa encontrando nuevas formas de conectar con el público.

“Solo Se Trata de Vivir” ya está disponible en plataformas digitales y YouTube.