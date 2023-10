Gonzalo Revoredo regresa a los escenarios con la obra teatral ‘Lovers’: “Es una terapia para mí”

Tras un tiempo de ausencia en las tablas, Gonzalo Revoredo vuelve al teatro con la obra ‘Lovers’ junto a un elenco conformado por Gian Piero Díaz, Alexandra Graña y Rossana Fernández-Maldonado. Esta comedia, dirigida por Gino Tassara, reflejará las etapas del amor y los cuatro actores mostrarán situaciones que viven las parejas desde el inicio de una relación hasta el divorcio. El integrante de ‘Noche de Patas’ conversó con Diario Correo sobre su retorno a la actuación, su postura sobre el cine comercial y la situación de la industria cultural del país. ‘Lovers’ irá los martes y miércoles en el Teatro NOS de San Isidro, del 17 de octubre al 22 de noviembre. Las entradas están disponibles en Teleticket.

¿Qué te atrajo para aceptar la propuesta de formar parte del elenco de ‘Lovers’?

Ya son muchos años en los que no he pisado un escenario de teatro por temas personales, obligaciones y responsabilidades. Esta oportunidad se dio gracias al destino y por una llamada por parte de Piero. A él lo conozco aproximadamente desde el 1999. Ellos estaban trabajando juntos y César tuvo un problema personal, tuvo que salirse del proyecto. No llegaron a hacer ensayos, pero él estaba comprometido con la obra. No dudé en aceptar porque había trabajado con Roxana, Ale y Piero. La obra me pareció muy divertida, entonces no hubo reparo para aceptar la invitación de formar parte del elenco.

Esta obra ha tenido éxito internacional. ¿El público sentirá identificado?

Claro que sí. El amor es un tema universal y esta obra trata de muchísimas etapas del amor. Cada uno de los cuatro actores manejamos un promedio de diez personajes cada uno en diferentes situaciones de la obra. El público se sentirá identificado, por lo menos en alguna de las de las interacciones de los personajes.

Supongo que para la construcción de tu personaje has recurrido a experiencias personales pasadas...

Siempre. En toda en toda obra de teatro, cine o televisión, el actor tiene que ser muy consciente de lo que está aportando al guion, ya sea con experiencias propias o que haya visto en su trayecto de vida. Siempre hay una cuota personal en la que se imprime en cada personaje.

Ahora que vuelves a las tablas después de un tiempo, ¿cómo te has sentido?

Increíble, porque es una terapia para mí. Realmente, los ensayos son la parte fundamental en la creación de un proyecto, donde se dan las ideas, vuela la imaginación, se juega muchísimo. Me divertí muchísimo y me sigo divirtiendo hasta el día de hoy. No dudo que el día del estreno y posteriormente en las funciones eso se vea reflejado. Ninguna función va a ser igual definitivamente.

¿Has tenido altibajos o te has arrepentido de tu decisión de ser actor?

Siempre está esa pregunta que da vueltas en la cabeza y el trabajo del actor es seguir buscando trabajo. No es un trabajo fijo, no tiene una remuneración eh fija todos los meses.

Sobre ‘Noche de Patas’, ayer entré a su canal de Youtube y vi que hace meses no suben contenido. ¿Piensan retomarlo?

Ahora, más que un proceso de reestructuración nos estamos dando una pausa. Como sabrás, cada uno había dejado proyectos de lado y en mi caso, yo quería retomar la actuación. Creo que Andrés (Salas) está en el canal cuatro y Oscar (López Arias) está haciendo teatro. Entonces nos ha permitido darnos una pequeña pausa. Igual, nosotros no nos dejamos de ver, conversar o planear más cosas. Nosotros seguimos.

El programa ‘El Gran Chef Famosos’ suele convocar a varias figuras de la televisión. ¿Te animarías a formar parte en un futuro?

Claro, no tengo ningún problema. En cuestión de lo laboral, siempre voy a estar feliz de aceptar retos nuevos. Lo mismo me pasó con ‘Noche de Patas’, considero que mi carrera siempre ha estado dirigida netamente a la actuación, el que me hayan convocado fue para mí algo muy nuevo. Pero el que no arriesga no gana. No sabes lo divertido que es para mí juntarme con cuatro o tres amigos más y tener ese tipo de conversaciones. El programa ‘Noche de Patas’ es una fórmula que no tiene pierde y se ve reflejado que es entre amigos, entonces es mucho más divertido para el público también. No solamente por las cosas que nos contamos de nosotros mismos, que nos conocemos, sino por cómo vamos explorando cada tema que se toca.

¿Cómo ves la situación actual del teatro, consideras que la asistencia del público se ha incrementado?

Al parecer ha habido una especie de bajón por la pandemia. A parte de eso no, porque el teatro estuvo subiendo a tal ritmo que las salas estaban ocupadas hasta el 2024. Ahora se está retomando de una manera muy bonita. El Teatro NOS donde vamos a presentar ‘Lovers’ es espectacular, realmente de lujo, de primera en una zona muy céntrica. Creo que de acá a unos años más el teatro en el Perú va a seguir creciendo, se van a abrir más salas y la diferencia entre el teatro, televisión y cine, es que esto es un contacto directo con el público. Es una energía la que se transmite del escenario hacia afuera y de afuera hacia el escenario, que también retroalimenta a los actores.

En cuanto al cine comercial, siempre suelen criticar que se convoquen a los mismos actores o por el hecho de incluir influencers que no han recibido una formación actoral. ¿Qué opinas de esto?

El cine comercial es el cine comercial. Si los productores, directores, guionistas convocan a gente que no tiene formación actoral tiene un fin. Y es que quizá vaya más gente al teatro, conozcan otra faceta de los influencers o como quieras llamarlos. Muchos de los nuevos convocados por así llamarlo, les gustaría ser actores o actrices. Me parece muy bien que quieran explorar y explorar algo. No hay algo que me pueda parecer dañino del cine comercial, mientras esté a la altura y lo vean con dedicación, humildad y profesionalismo, está todo bien.

¿Tienes algún proyecto soñado?

Muchísimos, pero me los guardo hasta que se cumplan.

¿Te veremos en obras teatrales el próximo año?

Espero que sí. Este 2024, ya faltan un par de meses. Espero estar nuevamente en un teatro con compañeros. Disfrutando, riéndome y comunicando.

Finalmente, ¿por qué invitarías al público a ver ‘Lovers’?

Porque es una obra donde la pasarán muy bien. Van a disfrutar, cantar, reír y se van a olvidar de la coyuntura internacional y nacional. Es un momento para que conectes, salgas contento y te vayas a dormir a tu casa feliz para el día siguiente. Seguir con tu vida pero con una cuota de alegría que recogieron la noche anterior.