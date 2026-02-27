Gorillaz, la banda virtual creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett, se presentará por primera vez en Lima el lunes 23 de noviembre en el Arena 1 Park de la Costa Verde.
El anuncio llega horas después del estreno de su nuevo álbum The Mountain, como parte de una gira mundial que marca su regreso a Sudamérica tras 2023.
Preventa
La preventa de entradas inicia el 5 de marzo en Ticketmaster, con descuentos para tarjetas Interbank. Los boletos también se podrán adquirir en físico en tiendas Wong de San Borja y Miraflores, Plaza San Miguel y Metro de Plaza Norte, hasta agotar stock.
El show promete la experiencia en vivo característica de Gorillaz: visuales exuberantes y un setlist con clásicos como “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood”, “On Melancholy Hill” y “DARE”, acompañados por su banda en vivo y artistas invitados. Rolling Stone lo describe como un “espectáculo pop abrumador”.
The Mountain
The Mountain, su noveno álbum lanzado el 27 de febrero bajo el sello KONG, incluye 15 tracks colaborativos con figuras como Bizarrap, IDLES, Trueno, Sparks y Omar Souleyman. Explora ritmos adictivos y el espíritu transgresor de la banda, ganadora de Brit Awards y Grammy.
Desde su debut en 2001 con el álbum homónimo, Gorillaz ha revolucionado la música con discos como Demon Days (2005), Plastic Beach (2010) y Cracker Island (2023). Reconocida por Guinness como el “artista virtual más exitoso”, ha girado globalmente y ganado el Premio Jim Henson a la Creatividad.
Con personajes icónicos como 2D, Murdoc, Noodle y Russel Hobbs, Gorillaz combina innovación musical y cultura pop. Este concierto histórico en Perú cumple la espera de dos décadas de fans locales.