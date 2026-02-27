Gorillaz, la banda virtual creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett, se presentará por primera vez en Lima el lunes 23 de noviembre en el Arena 1 Park de la Costa Verde.

El anuncio llega horas después del estreno de su nuevo álbum The Mountain, como parte de una gira mundial que marca su regreso a Sudamérica tras 2023.

Damon Albarn.

Preventa

La preventa de entradas inicia el 5 de marzo en Ticketmaster , con descuentos para tarjetas Interbank. Los boletos también se podrán adquirir en físico en tiendas Wong de San Borja y Miraflores, Plaza San Miguel y Metro de Plaza Norte, hasta agotar stock.

El show promete la experiencia en vivo característica de Gorillaz: visuales exuberantes y un setlist con clásicos como “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood”, “On Melancholy Hill” y “DARE”, acompañados por su banda en vivo y artistas invitados. Rolling Stone lo describe como un “espectáculo pop abrumador”.

Damon Albarn, de Gorillaz. (Foto: Difusión)

The Mountain

The Mountain, su noveno álbum lanzado el 27 de febrero bajo el sello KONG, incluye 15 tracks colaborativos con figuras como Bizarrap, IDLES, Trueno, Sparks y Omar Souleyman. Explora ritmos adictivos y el espíritu transgresor de la banda, ganadora de Brit Awards y Grammy.

Desde su debut en 2001 con el álbum homónimo, Gorillaz ha revolucionado la música con discos como Demon Days (2005), Plastic Beach (2010) y Cracker Island (2023). Reconocida por Guinness como el “artista virtual más exitoso”, ha girado globalmente y ganado el Premio Jim Henson a la Creatividad.

Con personajes icónicos como 2D, Murdoc, Noodle y Russel Hobbs, Gorillaz combina innovación musical y cultura pop. Este concierto histórico en Perú cumple la espera de dos décadas de fans locales.