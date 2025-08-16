Bajo un cielo estrellado y luego lleno de fuegos artificiales y un escenario que brilló con luces y color, Piura celebró su 493 años de su fundación, con sabor a cumbia, tradición y un derroche de talento que puso a bailar a varios, en la gran serenata por esta efemérides.

A lo largo de la avenida Grau estuvo abarrotada de miles de piuranos y visitantes que disfrutaron el encanto de nuestra cumbia puesta de manifiesto por las 5 orquestas de gran nivel que llevaron alegría en esta noche especial.

ESPECTÁCULO

En el escenario estuvieron: Los Hermanos Yaipén, Deyvis Orozco, Don Gato y su Pandilla, Hermanos Chapoñay y otros talentos, como Giuliana Rengifo, quienes encendieron la fiesta desde el primer acorde hasta el último aplauso.

La energía contagiante de reconocidos artistas con su mejores temas pusieron a bailar a todos los presentes al ritmo de la cumbia y otros géneros musicales que forman parte del alma popular.

La Municipalidad Provincial de Piura agradeció la participación de todos los ciudadanos y visitantes que se sumaron a esta festividad, reafirmando el espíritu alegre, acogedor y resiliente de la Primera Ciudad del Perú.