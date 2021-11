El modelo Sebastián Lizarzaburu utilizó su cuenta de Instagram para contar a sus seguidores que su amigo, Greg Michel, se encuentra en estado de coma y delicado de salud tras perder mucha sangre a raíz de un accidente en el gimnasio en Tarapoto.

A través de una serie de videos, la pareja de Andrea San Martín explicó cómo se enteró del accidente y cómo han ido consiguiendo a los donantes para el exchico reality. Además, dijo que ahora están buscando ayuda para trasladarlo a Lima.

“No sé como dar esta noticia, mientras yo estaba viajando de Miami a Lima, Greg Michel, uno de mis mejores amigos a quien considero inclusive casi mi hermano sufrió un accidente, uno de los espejos de su gimnasio reventó y le cortó varias venas y arterias por lo que perdió mucha sangre”, dijo Lizarzaburu.

“Lo tuvieron que llevar en Tarapoto de emergencia, en ese transcurso perdió demasiada sangre y tuvieron que hacerle como un by pass y el corazón no soportó, ahorita está en coma, en estado crítico. Felizmente ni bien pisé Lima me reventaron los mensajes y al toque empezamos a mover contactos y conseguimos los donantes de sangre que necesitaba para por lo menos estar estable, ahora estamos viendo el traslado a Lima”, agregó.

Como se recuerda, el modelo belga Greg Michel formó parte de algunos programas reality en Perú. Por si fuera poco, también se sentó en el recordado sillón rojo de “El valor de la verdad”, pero no pudo obtener el premio mayor tras equivocarse en la pregunta 12.

