Greg Michel se presentó en el programa “Amor y Fuego” luego que fue dado de alta del Hospital Dos de Mayo.

MIRA AQUÍ: Greg Michel dejó el hospital tras varios días internado por accidente que casi le cuesta la vida

El modelo belga señaló que su proceso de recuperación es largo y que por el momento necesita del apoyo de sus familiares porque no puede mover el brazo derecho.

“Según los médicos solo puedo hacer rehabilitación en la mano y en el antebrazo no, aún falta recuperarme en esa zona. No puedo agarrar nada y ni vestirme, gracias a mi enamorada que me apoya en todo y me ayuda”, explicó.

Además, Greg Michel contó que pronto será operado nuevamente, pero aún no se sabe si será en Perú o en el extranjero.

“La próxima operación es en tres semanas porque primero estoy que voy al hospital para hacerme más estudios en la herida. Hay partes de la herida que aún no se curan”, recalcó.

“Estamos viendo si me voy a Estados Unidos junto a mi mamá para poder operarme ahí. Esto no lo cubre ningún seguro, esto se tiene que pagar”, añadió.

Finalmente, Greg Michel le pidió disculpas públicas a Olenka del Águila, la madre de su hijo: “Si en algún momento le hice daño, solo le quiero pedir disculpas a ella y a todas las personas que he podido hacer daño. Creo que he regresado (a la vida) para hacer las cosas bien y para ser una mejor persona”.

