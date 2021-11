El modelo belga Greg Michel se encuentra en estado de coma y delicado de salud tras perder mucha sangre a raíz de un accidente en un gimnasio en Tarapoto. La noticia fue confirmada por su amigo cercano, el modelo Sebastián Lizarzaburu.

La pareja de Andrea San Martín explicó que por el momento están buscando ayuda para trasladarlo a Lima.

“No sé cómo dar esta noticia, mientras yo estaba viajando de Miami a Lima, Greg Michel, uno de mis mejores amigos a quien considero inclusive casi mi hermano sufrió un accidente, uno de los espejos de su gimnasio reventó y le cortó varias venas y arterias por lo que perdió mucha sangre”, narró Lizarzaburu en unos videos publicados en su Storie de Instagram.

“Lo tuvieron que llevar en Tarapoto de emergencia, en ese transcurso perdió demasiada sangre y tuvieron que hacerle como un by pass y el corazón no soportó, ahorita está en coma, en estado crítico. Felizmente ni bien pisé Lima me reventaron los mensajes y al toque empezamos a mover contactos y conseguimos los donantes de sangre que necesitaba para por lo menos estar estable, ahora estamos viendo el traslado a Lima”, agregó.

¿Quién es Greg Michel?

Greg Michel es un modelo belga que ganó popularidad tras ingresar, en 2015, al desaparecido programa de competencia “Combate”.

Previo a su ingreso al reality, el modelo había sido acusado por su expareja de agredirla físicamente en varias oportunidades. Además, en ese entonces ya tenía dos requisitorias en Miami, Estados Unidos, uno por drogas y alcohol y otra por acoso.

En “Combate”, Greg conoció a Olenka del Águila, ambos iniciaron una relación y tuvieron un hijo que nació en 2016; sin embargo, terminaron su romance.

Polémicas

En 2019, Greg Michel estuvo en medio de la polémica luego que compartiera en redes sociales una fotografía donde aparecía completamente desnudo y únicamente cubriéndose el miembro viril con una gorra con el diseño del escudo peruano.

El modelo restó importancia a las críticas y señaló que la gorra no era una bandera de Perú.

“Esa gorra la he comprado, es una gorra peruvian no sé qué, me ha costado 20 soles. No es una bandera pues, la gente se pasa pues. Yo lo que me puse es una gorra mía, no es una bandera del Perú, es específico y nada de eso, no es mi estilo. Es una gorra de Perú y lo mismo lo he hecho con polos anteriormente y nadie me ha dicho nada”, explicó en sus redes sociales.

En ese mismo año, el exchico reality fue invitado a “El Valor de la Verdad”, donde contestó íntimas preguntas sobre su vida y carrera en el Perú, así como temas mediáticos de la farándula nacional y las parejas con las que estuvo.

El modelo contestó a interrogantes relacionadas a chicas de la farándula como Angie Arizaga, Fiorella Cayo, Milett Figueroa y Flavia Laos. La actriz de “Ven baila quinceañera” y la modelo Milett enviaron carta notarial al belga por haberlas mencionado en dicho espacio.

Greg se fue con las manos vacías de “El Valor de la Verdad” después de que se contradijera en la pregunta 12, y el polígrafo determinó la respuesta como falsa.

Detienen a Greg Michel por incumplir pensión alimenticia de su hijo

En agosto pasado, el modelo belga fue detenido por la PNP por no haber cumplido con la pensión alimenticia de su hijo con Olenka del Águila, cuyo monto asciende los 30.000 soles.

En el programa “Amor y fuego” presentaron imágenes exclusivas de la intervención que protagonizó el exchico reality. En el informe se indicó que fue detenido horas después de haber visitado a su niño.

“Hoy fui a poner una denuncia contra la mamá de mi hijo por incumplimiento de las visitas que yo tengo acá en la ciudad de Tarapoto con mi hijo (...). Una constatación policial que no podía ver a mi hijo y, bueno, ahora me encuentro acá en la Dirincri bajo custodia”, señaló para el programa.

Tras el incidente, Greg Michel logró salir en libertad y reveló que la madre de su hijo no respeta el régimen de visitas que le corresponde, ya que no le dejaba ver a su pequeño según lo acordado.

“Que se prepare porque me voy a quedar en Tarapoto y pediré la custodia de mi hijo (...). Es una violencia psicológica que está viviendo mi hijo porque le prohíben ver y hablar con su papá”, dijo mediante un enlace telefónico con el programa “Amor y Fuego”.

Greg Michel y las redes sociales

Este personaje cuenta con más de 117 mil seguidores en Instagram, a quienes tienes acostumbrado a compartibles imágenes donde se luce con poca ropa. En su última Storie de Instagram, el modelo aparece paseando por las calles de Tarapoto.

