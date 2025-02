Greissy Ortega reveló que está embarazada de Randol Pastor. La colombiana asegura que ya tenía planeado tener un cuarto hijo con su nueva pareja.

“ En diciembre todavía no sabía pero ya tenía sospechas. No pensamos que iba llegar tan pronto pero dios lo mandó así. Nosotros estamos plenamente preparados y sabemos las responsabilidades que tenemos ”, expresó hermana de Milena Zárate para Trome.

Asimismo, Greissy afirma que es un bebé deseado. “ Ya lo teníamos en mente pero que pasara en el momento que tenía que pasar y pasó ”, sostuvo.

Por su lado, Randol dijo que está muy feliz por esta noticia: “ Es la mujer que amo y me gustaría formar una familia bonita junto con sus hijos, mis hijos. Hay que darle duro y trabajar, ahora hay que trabajar 10 veces más ”, manifestó.

Además, Greissy señaló que su embarazo va bien, aunque su condición de anemia complica un poco su gestación.

“Todo bien en mi embarazo, hay unos detallitos pero es parte de. La mayoría sabe que yo tengo anemia, así que estoy tratando de sobrellevarlo con vitaminas y los cuidados de él, que está atrás mío porque yo soy muy poco de comer. Tengo antojos de ácido y él hace todo lo posible por siempre cumplirlos porque es súper complicado”, expresó.

Por otro lado, el hermano de Allison Pastor dijo que se planea casar con Greissy antes del nacimiento de su bebé, el próximo 15 de agosto, fecha de su aniversario.

La colombiana indicó que invirtió sus ahorras para iniciar el trámite de divorcio con Italo Villaseca.

“El divorcio ya venía encaminado hace tiempo atrás, inclusive yo no sabía que Randol me iba pedir la mano y ojo, no fue por el embarazo, fue algo que él lo quiso hacer con su familia, sus hermanas sabían”, refirió.

“El acta de divorcio sale más pronto porque yo tengo denuncias hacia él”, concluyó.