La hermana de Milena Zárate, Greissy Ortega, denunció que su ahora expareja Ítalo Villaseca la agredió fisicamente y que nunca pudo superar su pasado.

“Se levantó y me golpeó (...) Es un hombre que ha estado conmigo 9 años y nunca ha podido superar mi pasado”, dijo Greissy en Magaly TV La Firme.

Dijo que piensa regresar al Perú luego de separarse de Ítalo Villaseca. “Solo le pido a Dios que me ayude para poder superar todo esto. Ninguna mujer debe recibir un golpe. (…) Por más errores que tengamos en el pasado, nadie puede señalarnos o tratarnos de inútiles estorbos o dañarnos como mujer solo por hacer valer el poder de ser hombre y sobre todo delante de niños que no merecen ver cómo le pegan a la mamá”, escribió en Instagram.

“Retornaré a Lima en los próximos días a buscar mi estabilidad emocional junto a mis tres hijos, así como tomar acciones afectas de que mis hijos no queden desprotegidos en relación con sus derechos”, contó.

“Hubiera preferido quizás suene masoquista, pero me hubiera levantado la mano borracho porque no tiene conciencia, pero lamentablemente lo hacía con sus cinco sentidos bien puestos. Me sacaba en cara mi pasado y que me engañaba porque si sabe cómo es para qué estaba con él, que tuviera dignidad”, sentenció Ortega en sus redes sociales.