Hace catorce años, Ezio Oliva, Diego Ubierna, Renzo Bravo y Nicholas Cáceres, decidieron tomar sus propios rumbos y dejar “Adammo” como un grato recuerdo. La banda, con tres álbumes en el mercado, populares hits y premios de la industria, se quedó en el limbo y sobre todo, sin cerrar un ciclo...hasta hoy. En 2025, sus integrantes, tras intensas conversaciones y esperados reencuentros, cuentan los días para que este 31 de mayo se suban al escenario, montado en el Arena 1, para ofrecer ese concierto de despedida, tantas veces postergado.

“La idea del reencuentro parte de los cuatro, porque Ádammo somos los cuatro, más bien creo que nuestro gran error hace 14 años fue pensar de manera individual, esa fue una de las cosas por las cuales esto se rompió. Catorce años después, dijimos; hay que dejarnos de tonterías, hay que sentarnos a conversar, hay que intercambiar ideas y primero ver cómo nos sentimos. Si no hay vibra, para qué”, cuenta Ezio Oliva.

Confirmas que ese reencuentro no es solo comercial, hay una banda peruana que regresó y terminó mal. En el caso nuestro queríamos que esto sea honestamente real. Por eso, dijimos, oye, primero volvamos a ser patas y luego vemos qué pasa a nivel negocio. Y todo ha fluido muy bien.

¿Al terminar el ciclo de Ádammo, la amistad estaba intacta entre ustedes?

(Diego) Éramos hermanos, no éramos amigos, nos veíamos más que a nuestra propias familias, y no exagero, realmente era día, tarde y noche, que estábamos juntos. Cuando nosotros nos alejamos, es como si cada uno se hubiera ido a vivir a otro país, porque ya no hablas con esa persona, ya no paras con ella, y más los rollos que teníamos que hicieron que Ádammo termine. Pero no era como que, yo odio a Ezio, yo odio a Renzo, o viceversa, pero también era no quiero verlos, lo último que quiero es llamarlos.

¿Cuál fue la primera reacción al verse nuevamente? (Nicholas) En mi caso yo viajé a los Estados Unidos y con Renzo vivimos juntos un tiempo, creo que eso nos mantuvo más conectados, pero más allá de eso, yo la verdad no tenía mucha comunicación con Diego, ni con Ezio. Cuando se dio la oportunidad, vine a Lima y los vi después de doce años, de verdad fue un reencuentro como si no hubiera pasado el tiempo. Hemos vivido tantas cosas juntos, tantas experiencias, tantos momentos que nos han marcado para siempre, que es muy difícil simplemente olvidarlos.

¿Y por qué la banda se desintegró?

(Renzo) Sentíamos que ya no había nada más, no había más planes, plan B, nada. La edad también nos jugó en contra, todo lo que nos pasaba era muy bueno pero a la vez el contexto de todo, nuestra edad, nuestra poca madurez, nuestros egos.

¿Sus managers no lograron mantenerlos unidos, no hicieron un buen trabajo?

(Ezio) Estoy claro de que la gente que nos manejó hizo muchas cosas buenas, pero creo que también faltó este lado de dirección emocional, que es tan importante. Los equipos de fútbol tiene departamentos de psicología para sus jugadores, porque sino el equipo no camina, con tantos estímulos, con tantas crisis, con tanta presión. La industria musical , es un negocio muy duro también, entonces yo creo que faltó eso.

¿El nombre de Ádammo quién lo tenía registrado? (Ezio) Los cuatro y acá hay una anécdota muy bonita. Un día mis abogados me llaman para comunicarme que el nombre de Adammo hace cuatro años que está libre, nadie lo tenía registrado. Había dos caminos, lo ponía a mi nombre como mucha gente lo hubiera hecho o le escribía a mis amigos para registrarlo juntos.

Una decisión que reafirma la amistad.. Ahí es donde de alguna manera empezó un poquito esta vibra que nos ha llevado hasta el reencuentro. Ádammo somos los cuatro, nunca hemos tenido un conflicto en base a eso, al dinero, intereses y por eso estaremos otra vez juntos.