La agrupación salsera insignia número uno de Colombia, Grupo Niche, confirma un show que repetirá la historia y que es de carácter exclusivo para todos los peruanos amantes del género. La cita será en el Gran Teatro Nacional el próximo 13 de agosto. La venta de entradasse inició en Teleticket.

Esta velada en la sala más importante del país, ha sido diseñada con capacidad limitada para que los asistentes valoren una experiencia íntima, con un sonido envolvente y una puesta en escena que te hará sentir parte del espectáculo, como si lo vieras a través de una pantalla, pero completamente en vivo.

Por ello, y pese al éxito indiscutible de Niche en grandes escenarios, este concierto apuesta por una conexión más cercana, pensada para quienes disfrutan cada detalle, con un show completo de dos horas con todo sus éxitos.

A lo largo de su trayectoria, Grupo Niche ha recorrido el mundo llevando lo mejor de la salsa colombiana y representando con orgullo a su país. Temas como “Gotas de lluvia”, “Hagamos lo que diga el corazón”, “Cali pachanguero”, “Una aventura”, “Se pareció tanto a ti”, “La magia de tus besos” y “Nuestro sueño”, entre muchos otros éxitos, han marcado a varias generaciones y formarán parte de un repertorio inolvidable.