Con casi cuatro décadas de trayectoria, “Los Pericos”, la emblemática banda argentina de reggae se mantiene vigente en la industria musical, y para sus integrantes, la emoción de pisar un escenario sigue intacta. “El día que ya no nos genere más esa sensación incomparable no lo haremos más”, dice a Correo un entusiasmado Guillermo Valentinis, guitarrista de la agrupación. “Para nosotros, siempre será lindo volver a Perú, nos da mucha felicidad. Los últimos shows que hemos venimos dando son todos hermosos, en lugares buenísimos y es algo motivador presentarnos en Lima”, dice el musico de “Los Pericos”, banda que ofrece un recital este jueves 6 de febrero en el emblemático CCB de Barranco.

También debe ser motivador reafirmar su vigencia con tantos años en la escena musical. Y muy agradecidos siempre con la gente que va a los shows, chicos de 15 años hasta gente de 50, un público joven que canta canciones que cuando fueron hechas, tal vez no habían nacido. Esa es la fuerza de las canciones, sobre todo que las perduran en el tiempo, pero también presentando en los conciertos cosas nuevas, que siempre serán como una foto del momento musical que uno está viviendo, y validarlo en lugares como Lima, o ir a sitios nuevos como Camaná, siempre será un desafío para nosotros.

¿Y cómo se consigue esa atemporalidad en el mundo de la música? Yo creo que la atemporalidad la marcan las canciones, hay canciones que transitan bien en el tiempo, que envejecen bien, pero hay canciones que no, que quedan en el momento, en lo que fue su contexto. Por suerte, nosotros tenemos muchos temas que la gente los escucha como si hubiesen salido hoy, que suenan actuales.

Siempre será un misterio afirmar que cantantes o bandas quedarán en el imaginario popular.

Mira, yo creo que eso lo va a decir el tiempo, cuántos de estos artistas quedarán, cuántas de sus canciones quedarán, hay muchos que son muy buenos, que tienen mucho futuro, pero sobre todo van a marcar a una generación, un momento en su vida. Nos ha pasado con gente a la que hemos tocado en los 90 y que una de nuestras canciones los lleva hoy a ese momento feliz de su vida, a un verano, al secundario, a un amor que tuvieron, no sé, a un momento lindo. La música te va acompañando y te va marcando momentos de tu vida, eso es trascendencia.

Lo que es innegable es el apuro con el que se vive ahora y que también incluye a la música y a sus lanzamientos. La vida hoy es un apuro, y yo lo veo en mis hijos, ellos ven TikTok, y si en los primeros 10 segundos no les llamó la atención lo que ven, pasan a otra cosa, Antes, comprabas un disco, invertías, o te hacías amigo del que tenía el disco, que vos querías escuchar, y y te sentabas y le dabas tiempo al disco, a que te entre. Había que darle dos a cuatro chances. Hoy tienes una playlist variada a la mano, es otra manera de escuchar, no es mejor ni peor, es diferente.

¿En la historia de Los Pericos hay temas que no les tenían mucha esperanza y resultaron éxitos? Sí, y es increíble. Nosotros lanzamos el disco “Pampas Reggae” en 1994, con “Párate y “Mucha experiencia” como los dos cortes promocionales de ese álbum, pero resulta que “Runaway”, se convirtió en el tema más escuchado en la historia de Los Pericos, y le siguió los pasos “Home Sweet Home”. Ambos temas no fueron los más fuertes en su momento y los eligió la gente para convertirlos en clásicos.

Esa historia reafirma que en la industria musical todo es relativo, y finalmente la gente tiene la última palabra. Siempre la gente es la que va a decidir, aunque la compañía te quiera imponer poniéndote pauta en una radio, en TikTok, o en un jueguito, o lo que fuera, no habrá algo más fuerte que el deseo de la gente sobre lo qué es lo quiere escuchar. Siempre el que elige es la gente, no me cabe duda de eso.