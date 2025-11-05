La icónica banda Guns N’ Roses arriba esta noche a Lima para encender la fiebre del rock en la capital peruana. Cientos de fanáticos ya se preparan para recibir a Axl Rose, Slash y Duff McKagan en el aeropuerto Jorge Chávez, donde se espera una gran congregación de seguidores que buscan tener un primer vistazo de sus ídolos antes del concierto más esperado del año.

La llegada del grupo ha generado una ola de emoción en redes sociales y en todo el país. Desde muy temprano, los fanáticos del rock han compartido mensajes, pancartas y recuerdos de sus temas favoritos, anticipando lo que será una noche inolvidable este miércoles 5 de noviembre, cuando la banda se presente en el Estadio Nacional de Lima como parte de su gira mundial “Because What You Want & What You Get Tour”.

El regreso de Guns N’ Roses al Perú no es solo un concierto, sino un acontecimiento musical. Su poder sobre el escenario, su sonido inconfundible y su legado de más de tres décadas han hecho de cada show una experiencia épica. En esta presentación, los asistentes disfrutarán de himnos que marcaron generaciones como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain” y “Paradise City”, acompañados de una producción de primer nivel, pantallas gigantes y un despliegue visual impresionante.

La expectativa es tan alta que ya el 95% de las entradas se encuentran agotadas, quedando solo un número limitado de boletos disponibles para alcanzar el sold out. Los fanáticos que aún no han asegurado su lugar viven las últimas horas para ser parte de este evento que marcará historia en Lima.