El periodista Gunter Rave dio negativo en la prueba del coronavirus (COVID-19) a la que se sometió y anunció que se tomará unos días de descanso para estar en casa junto a su madre, con quien vive en Cusco.

“Yo disfrutando de mi primer día de vacaciones de este año, me ha tocado descansar por lo menos 10 días. Así que estoy en la casa y feliz de la vida”, dijo en un enlace en vivo con el programa ‘En boca de todos’.

Gunter Rave en "En boca de todos" desde Cusco

Alejado de su trabajo como reportero de ‘América Noticias’, Gunter Rave sorprendió al revelar que uno de sus pasatiempos favoritos es ir de compras al mercado.

“Yo creo que eso (cocinar) es lo más divertido que puedo hacer en mi casa, me gusta ir de compras, siempre salgo con mi mamá y me puedo pasar horas con ella cuando está en una tienda y se escoge ropa, no me aburro. Me encanta ir al supermercado”, contó Gunter Rave.

Asimismo, el periodista de canal 4 volvió a utilizar el idioma quechua para dirigirse a la gente de los Andes y pedirles que se queden en sus casas en estas dos semanas que faltan de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

