El actor Gustavo Bueno, confirmado para la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio, negó que Andrea San Martín y Nicola Porcella vayan a integrar el elenco de la exitosa serie de televisión.

El artista dijo en una entrevista para Infobae que los mencionados chicos realities no funcionarían en Al Fondo Hay Sitio.

“Según las conversaciones que hemos tenido, no existe esa posiblidad. No funciona, no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con actores de verdad”, dijo Gustavo Bueno para el referido medio.

Nicola Porcella explicó los motivos por los que decidió irse a trabajar al extranjero. (Foto: @nicolaporcella12)

“Algunos de ellos pueden ser posibles actores, con capacidades tremendas. Yo he actuado con gente que ha estado vinculada con la farándula en obras de teatro importantes y lo han hecho bien. Pero eso se escogía o se proponía desde la propia producción, no es que viniera alguien y dijera ‘yo quiero hacer eso’, eso nunca ha funcionado”, comentó Gustavo Bueno.

Andrea San Martín lucirá toda su belleza al frente de Hola a Todos y competirá con Espectáculos, de su excompañera en Esto es Guerra, Jazmín Pinedo. (Foto: Diego Toledo/ Peru.com)

Las populares familias ‘Gonzáles’ y ‘Maldini’ estarán de vuelta en una nueva temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, según informó el diario ‘El Popular’.

La exitosa serie tuvo como director a Efraín Aguilar, llamado ‘el rey Midas de la televisión peruana’, entre 2009 y el 2016. Hasta el momento, están confirmados los entrañables ‘Peter’ y ‘Madame’ interpretados por Adolfo Chuíman e Yvonne Frayssinet.

Por otro lado, según la información conocida ya se estarían buscando reemplazos para los demás personajes que no formarán parte de la nueva temporada. Cabe precisar que las actrices Nataniel Sánchez (‘Fernanda de Las Casas’) y Mayra Couto (‘Grace Gonzáles’) rechazaron volver a sus antiguas interpretaciones.

La nueva temporada estaría a cargo del escritor principal de la serie, Gigio Aranda.

