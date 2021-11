El posible regreso de “Al fondo hay sitio” a la pantalla chica ha emocionado a los seguidores de la exitosa teleserie, pues según reveló el diario El Comercio, fuentes allegadas a América TV les informaron que la novena temporada de la ficción ya está gestándose e iniciaría sus grabaciones a inicios de 2022.

El mencionado medio de comunicación también consiguió declaraciones exclusivas de Adolfo Chuiman, Efraín Aguilar y Gigio Aranda -uno de los protagonistas, su creador y el guionista de la producción respectivamente-, quienes ofrecieron sus apreciaciones de sobre el hecho.

¿Qué dijeron?

Chuiman, actor que interpretó al buen mayordomo de los Maldini, Peter Mckey, resaltó el liderazgo de audiencia de la serie durante los ocho años que estuvo al aire, pero prefirió no asegurar ni negar el haber sido convocado para esta nueva entrega.

“No podría decir ni sí, ni no. Parece que sí, no sé. Mientras no firme contrato, no quiero asegurarte nada, no quiero hacer aspaviento porque ha pasado que han celebrado y al final no sale”, comentó el actor nacional.

Por su parte, Gigio Aranda, quien fue guionista principal de la historia de los Maldini y los Gonzales, evitó referirse al tema. “Por el momento no tengo ningún comentario...., cuando haya algo comentable te lo haré saber”, indicó.

En tanto, Efraín Aguilar, productor general de “Al fondo hay sitio” y que también ha tenido apariciones en la ficción, dijo desconocer que Canal 4 esté evaluando sacar adelante una nueva entrega de la teleserie. “No sé absolutamente nada”, afirmó.

