El cantante peruano Gustavo Ratto, conocido como “El Arriero de la Tunantada”, presentará el almuerzo show “Papá Tunantero” este domingo 21 de junio en el Centro de Convenciones Bolívar, ubicado en el distrito de Pueblo Libre.

La actividad comenzará desde la 1:00 p. m. y busca homenajear a los padres peruanos con una jornada de música, tradición y cultura andina. El evento contará con presentaciones en vivo, danzantes típicos y repertorio dedicado a la tunantada y la música de los Andes del sur del país.

Según los organizadores, la propuesta está dirigida a un público familiar que podrá disfrutar de un almuerzo show acompañado por una banda en vivo.

Gustavo Ratto continúa impulsando su propuesta musical

Además de preparar este espectáculo por el Día del Padre, Gustavo Ratto continúa desarrollando nuevos proyectos musicales y audiovisuales.

Recientemente, el artista presentó el videoclip de “Me Contaron”, producción que incorpora una propuesta visual inspirada en el anime. Asimismo, lanzó “Ajena”, tema interpretado junto al cantante Marco Antonio Moreno, conocido como “El Poeta de la Canción”.

Durante el evento “Papá Tunantero”, los asistentes también podrán participar en sorteos y actividades especiales organizadas para la celebración familiar.

“Queremos que cada padre viva una tarde inolvidable junto a su familia, celebrando nuestras raíces y la alegría de la tunantada”, señaló Gustavo Ratto.

Entradas disponibles en Teleticket

Las entradas para el almuerzo show ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Teleticket.

Los organizadores esperan reunir a seguidores de la música andina y de la tunantada en una de las celebraciones por el Día del Padre más tradicionales de Lima.