Gustavo Ratto, embajador de la música andina contemporánea e internacionalmente conocido como “El Arriero de la Tunantada”, anunció su esperado concierto “Tunantadas de Amor Vol. 4”, que se realizará el sábado 19 de octubre en Bianca de Barranco desde la 1:00 p.m.

Un artista que lleva la tunantada al mundo

Ratto ha logrado modernizar la tunantada jaujina al integrar instrumentos como saxo, batería acústica, bajo electrónico, teclados y violín, sin perder la esencia de la tradición. Su propuesta artística combina música, danza y personajes típicos, lo que lo ha posicionado como uno de los principales innovadores del género.

En 2024 realizó una exitosa gira nacional y llevó la tunantada a Europa, con presentaciones en ciudades como Roma, además de alcanzar millones de reproducciones con su tema “Sigues siendo tú”, que superó los 2.8 millones de vistas en YouTube y 36 millones en TikTok.

Nuevo sencillo y conexión con sus raíces

En 2025, el artista estrenó “Desde que te vi”, un tema romántico grabado en escenarios de Jauja y Julcán, reafirmando su compromiso con la identidad cultural andina y su proyección internacional.

Detalles del concierto

El espectáculo promete una experiencia inolvidable con lo mejor de su repertorio y estrenos que resaltan la esencia de la música del centro del Perú.