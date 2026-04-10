Gustavo Salcedo fue visto en el edificio de María Pía Vallejos, lo que reavivó las dudas sobre su situación sentimental luego de su reciente viaje con Maju Mantilla.

Las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’ causaron gran revuelo, especialmente por el contexto en el que se dieron y por las declaraciones que brindó ante las cámaras.

En su diálogo con el reportero, Salcedo fue interrogado sobre una eventual reconciliación con Maju Mantilla, madre de sus hijos. Su respuesta fue ambigua y no descartó esa posibilidad.

“No en este momento no yo creo que uno tiene que tomarse el tiempo, uno tiene que procesar las cosas... Evidentemente hay tantos años en nuestra relación que tiene peso importante, hay mucho amor evidentemente entre los dos, uno no puede tampoco decir no te quiero, no te amo, no siento nada de ti, cuando hay procesos. Creo que todas las personas tenemos derecho a vivir el ahora... ”, indicó.

El empresario también hizo una reflexión sobre su historia con la exreina de belleza y reconoció que la relación atravesó etapas complicadas.

“ Le hice mucho daño lo cual no me hace sentir bien, la historia con Maju es de muchos años, así una historia de mucha felicidad... tenemos una familia maravillosa , tenemos unos niños y a veces las cosas no terminan como uno quisieran terminamos en una situación muy tensa, la cual hemos venido tratando de acercarnos como padre, que creo que es lo mejor para nuestros hijos en este momento ”, aseguró.

En paralelo, Salcedo se pronunció sobre su vínculo con María Pía Vallejos. Aclaró que no mantiene una relación formal, aunque admitió que han compartido tiempo tras su separación.

“A veces en el amor uno no sabe lo que pasa... me parece una chica de su casa con buenos principios... la conozco desde 2024 pero no he estado saliendo con ella desde ese entonces... María Pía es una gran amiga, es una persona con la que nos hemos conocido muchos más después de terminar con Maju... busco respetar el tiempo que he estado con Maju que ha sido muchos años, tampoco pretendo que de la noche a la mañana tener una relación formal, a veces en el amor las cosas no son blanco o negro ”, manifestó.

El empresario también precisó que, aunque ya no conviven, continúan en contacto debido a su rol como padres.

“ Las cosas con Maju terminaron... después de una relación de tantos años tampoco es tan extraño que nos vean juntos, nos van a ver juntos como padres obviamente ya no vivo con Maju, yo vivo por mi cuenta ”, señaló.

Además, Salcedo reveló que en su momento trató de reconstruir la relación con la madre de sus hijos.