Guty Carrera y su pareja Brenda Zambrano brindaron una entrevista desde México, para en Boca de Todos. En ella, la mexicana afirmó que no le importa el pasado de ’El Potro’ y que lo ama.

Todo ocurrió en el segmento ’La boca provoca’ cuando a Guty le preguntaron si ya le había contado a Brenda ’lo travieso que era’ cuando vivía en Lima o ’si había borrado cassette’.

El peruano afirmó que su pareja sabía todo de su vida. “Muchas cosas que se dijeron no son ciertas y ya las aclaré, la gente siempre va a especular y se va a quedar con una versión”, afirmó.

Brenda afirmó que el ’pasado, pisado’. “El pasado ya fue ahora estamos en el presente, si el fue travieso, ’sino fue infiel’ , a mí eso no me importa. Yo estoy con él, lo amo y así tal cual, lo adoro y lo quiero”, afirmó.

BRENDA NO PERDONARÍA UN COQUETEO

En tanto cuando a Brenda le preguntaron si botaría de su vida a Guty si es que este coquetea con otra mujer, la mexicana fue contundente con su respuesta.

“Él lo tiene clarísimo, a mí esas cosas no me gustan. Si está conmigo, está conmigo, sino chacha (adiós). No le puede sonreír a nadie. No andamos con esas cosas, ya estamos grandes para andar en esos jueguitos tontos, si quiere estar conmigo, él sabe lo que tiene que hacer y yo también”, afirmó.