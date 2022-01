América Televisión sorprendió a su audiencia al lanzar un avance de lo que sería el regreso del programa ‘Habacilar’ a la pantalla chica, causando gran emoción entre los seguidores del recordado reality.

“Muy pronto, vuelve... Porque tus tardes de verano volverán a ser las mismas”, se lee en el video promocionado por canal 4, donde también se escucha de fondo la popular canción de ‘El Chivito’ con la voz de Roger del Águila.

Como se sabe, desde hace unas semanas se venía comentando sobre el posible regreso del programa que conducía Raúl Romero y que al parecer ahora sería una realidad.

Sin embargo, luego de que el propio Raúl Romero confirmó que no regresará a la televisión, serían las modelos Thalía Estabridis y Tracy Freundt quienes estarían en la conducción de este nuevo programa.

Como se recuerda, el periodista Samuel Suárez del portal ‘Instarándula’ adelantó que el nuevo programa se llamaría “Ven a vacilarte” y que las modelos serían las conductoras.

“Tengo un chisme sobre el programa de Raúl Romero, te cuento que se está cocinando un programa donde no estará él sino las modelos Thalía y Tracy, el programa se llamará ‘Ven a vacilarte’”, indicó el popular ‘Samu’.

Patricio Parodi sobre el retorno de ‘Habacilar’ en vez de ‘EEG’

Patricio Parodi habló de su continuidad en América TV. El modelo declaró para el programa ‘Estás en todas’ y confesó que aún no ha conversado sobre su contrato para el 2022.

El ex capitán de “Los Guerreros” se refirió al posible regreso del formato ‘Habacilar’ y si ello se concreta, varios de sus compañeros de reality no volverían.

“No sabemos ni siquiera quiénes van a seguir el próximo año (en EEG), ni qué es lo que va a pasar. No sabemos si vuelven cobras y leones, si se mantiene guerreros y combatientes o si se viene otro formato, como lo estaban anunciando, que era ‘Habacilar’ con Raúl Romero”, explicó.

“Yo creo que si es que llegará ese formato, no todos van a continuar, me incluyo ahí y no te miento cuando te digo que no he negociado, no he hablado nada”, añadió Parodi.

