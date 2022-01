Luego de que Pancho Rodríguez regresara a Chile tras no ingresar al país debido a haber participado en la fiesta de Yahaira Plasencia en plena pandemia, la conductora de ‘Más espectáculos, Brunella Horna sacó cara por él y reclamó por la severidad con que ha sido tratado el influencer por las autoridades peruanas.

De igual forma se pronunció, Valeria Piazza, quien se indignó porque hicieron esperar a Pancho Rodríguez en Migraciones por tres días, sin importarles que él estaba acompañado por su menor hija, hasta que las autoridades tomaron la decisión de regresarlo a su país.

“Es un caso muy triste para las personas que conocemos a Pancho, que conocemos la persona que es, es tan educado muy correcto”, señaló apenada Brunella.

A lo que Valeria Piazza agregó: “Pancho no ha tenido ningún antecedente de mal comportamiento, de hecho, todos estos años que ha estado en nuestro país se ha portado muy y cuando pasó (lo de Yahaira) él reconoció el error. Cualquiera puede cometer un error y su hijita tampoco merecía eso, estuvo tres días en Migraciones”, dijo indignada.

“Lo que hubiera sido mejor era que los dejen entrar, luego que compren un pasaje y se regresen si tienen que cumplir con la ley, pero hacerles eso, me ha parecido doloroso para Pancho y también para su hijita... No quiero pensar que por ser una figura pública se le está midiendo con otra vara. No sé si a todos los extranjeros les han hecho lo que le hicieron a Pancho”, agregó Piazza.

Brunella Horna se preguntó su a todos los extranjeros los han tratado igual que Pancho Rodríguez, ella recordó que él se hizo responsable por participar en la fiesta de Yahaira Plasencia, pues pagó la multa. “Pancho tiene que contratar un abogado que este pendiente del tema porque queremos verlo en Perú, mucha gente lo quiere. En Chile no trabaja, su trabajo está acá en Perú, tiene que luchar por eso”, sostuvo.

